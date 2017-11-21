Самолет Челябинск-Москва вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки

«Воздушное судно авиакомпании “Аэрофлот”, рейс СУ-1421, следовавший по маршруту “Челябинск-Москва”, совершил вынужденную посадку в аэропорту “Уфа” по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, женщины 1985 года рождения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что на момент посадки самолета пассажирка находилась в сознании, на карете скорой помощи она будет доставлена в одну из городских больниц.