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13:45 (мск), источник: Интерфакс

Самолет Челябинск-Москва вынужденно сел в Уфе из-за плохого самочувствия пассажирки

Уфа. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-ПОВОЛЖЬЕ — Самолет «Аэрофлота», направлявшийся из Челябинска в Москву, совершил вынужденную посадку в аэропорту Уфы, сообщили агентству «Интерфакс-Поволжье» в пресс-службе уфимского авиаузла.

«Воздушное судно авиакомпании “Аэрофлот”, рейс СУ-1421, следовавший по маршруту “Челябинск-Москва”, совершил вынужденную посадку в аэропорту “Уфа” по причине плохого самочувствия одного из пассажиров, женщины 1985 года рождения», — сказал сотрудник пресс-службы.

Он пояснил, что на момент посадки самолета пассажирка находилась в сознании, на карете скорой помощи она будет доставлена в одну из городских больниц.

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