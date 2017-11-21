Свердловчанин зарезал 17-летнюю подругу из-за неразделенной любви

Вечером 20 ноября в одном из общежитий Карпинска молодой человек зарезал 17-летнюю девушку. Затем он пытался покончить с собой, но его спасли.

В пресс-службе СУ СКР по Свердловской области сообщили «Уралинформбюро», что в интересах следствия пока воздерживаются от комментариев. Известно, что возбуждено уголовное дело.

По данным издания «Вечерний Карпинск», погибшая с подругой пришла в гости к молодым людям. Один из них напал на девушку с ножом: затащил ее в одну из комнат и расправился с ней. Причиной для убийства стала неразделенная любовь. Сам злоумышленник госпитализирован. По имеющимся данным, ему 19 лет.