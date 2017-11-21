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13:43 (мск), источник: Вести - Новосибирск

13-й трамвай протаранил «Газель» в Новосибирске

В результате ДТП никто не пострадал, движение трамваев возле Октябрьского рынка было заблокировано, рассказали очевидцы.

13-й трамвай протаранил «Газель» в Новосибирске, об этом сообщают очевидцы в сообществе «Инцидент. Новосибирск».

ДТП произошло днем 21 ноября на улице Гурьевской, возле Октябрьского рынка. Водитель «Газели» поворачивал налево и не уступил дорогу великому и ужасному тринадцатому трамваю. Произошло столкновение, к счастью, никто не пострадал. Пассажирам трамвая пришлось продолжить путь пешком.

Движение трамваев было временно заблокировано.

Трамвай № 13 известен не только своим зловещим номером, но и тем, что при попадании в ДТП он никогда не получает никаких повреждений, чего не скажешь об автомобилях. Исключением стало ДТП 4 марта 2015 года — тогда у трамвая неподалёку от остановки «Толбухина» отвалилась задняя колесная пара. Водитель потерял управление трамваем, однако тот проехал еще несколько метров, а затем рухнул с рельсов. Причиной стало плачевное состояние самого легендарного трамвая со зловещим номером. Пока еще ни одному водителю не удалось нанести каких-либо значительных повреждений грозе автолюбителей.

Во время загрузки произошла ошибка.

Самый громкий случай ДТП с участием трамвая произошел в Новосибирске в 2012 году — тогда неуправляемый трамвай протаранил сразу несколько автомобилей.

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