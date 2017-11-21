Суд не стал отправлять в СИЗО гендиректора челябинского завода

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Челябинский областной суд оставил под домашним арестом генерального директора ОАО «Некк» — Николай Юрочкин обвиняется в совершении махинаций с НДС на 50 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Напомним, по версии следствия, предприятие на протяжении нескольких лет незаконно получало налоговое возмещение, имитируя закупку сырья через фирмы, которые оказались «однодневками».

Николай Юрочкин был задержан контрразведчиками 3 ноября 2017 года, ему вменяется восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и два — в крупном (часть 3 статьи 159 УК РФ). Центральным районным судом Челябинска 4 ноября 2017 годаему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 3 января 2018 года.

Как сообщили в пресс-службе ЧОС, данное постановление обжаловал прокурор, настаивавший на отмене судебного акта и избрании Юрочкину меру пресечения в виде содержания под стражей. Однако рассмотрев материалы досудебного производства в апелляционном порядке, в отношении Николая Юрочкина, облсуд оставил ходатайство без удовлетворения, постановление — без изменения.