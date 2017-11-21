Суд не стал отправлять в СИЗО гендиректора челябинского завода
На аресте Николая Юрочкина, обвиняемого в мошенничестве с НДС на 50 млн, настаивал прокурор.
На аресте Николая Юрочкина, обвиняемого в мошенничестве с НДС на 50 млн, настаивал прокурор.
Челябинский областной суд оставил под домашним арестом генерального директора ОАО «Некк» — Николай Юрочкин обвиняется в совершении махинаций с НДС на 50 млн рублей, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Напомним, по версии следствия, предприятие на протяжении нескольких лет незаконно получало налоговое возмещение, имитируя закупку сырья через фирмы, которые оказались «однодневками».
Николай Юрочкин был задержан контрразведчиками 3 ноября 2017 года, ему вменяется восемь эпизодов мошенничества в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ) и два — в крупном (часть 3 статьи 159 УК РФ). Центральным районным судом Челябинска 4 ноября 2017 годаему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста сроком на 2 месяца, то есть до 3 января 2018 года.
Как сообщили в
Напомним, по версии правоохранителей, к афере причастны еще несколько сотрудников «Некк»: один из основных учредителей Алексей Оттен (содержится в СИЗО), начальник отдела закупок Сергеев (под домашним арестом), исполнительный директор Дмитрий Нуждин (задержан, а затем отпущен за сотрудничество со следствием).