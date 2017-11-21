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13:39 (мск), источник: Интерфакс

Жительница Нижнего Тагила получила шесть лет колонии за мошенничество с квартирами

Екатеринбург. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Дзержинский районный суд Нижнего Тагила (Свердловская область) вынес приговор в отношении местной жительницы, обманувшей 12 человек на девять миллионов рублей с покупкой квартир, сообщает пресс-служба прокуратуры региона во вторник.

Установлено, что ранее судимая за мошенничество женщина с января 2010 года по февраль 2016 года обманывала жителей Дзержинского района Нижнего Тагила, обещая им помочь купить в собственность квартиры по цене, значительно ниже рыночной.

Мошенница говорила потерпевшим, что у нее есть знакомая в администрации города, которая занимается вопросами приобретения жилья из жилого фонда Нижнего Тагила. Фактически же у подсудимой не было такой возможности.

От ее действий пострадали 12 человек, ущерб которых составил более 9 млн рублей. Полученные от потерпевших деньги она тратила на личные нужды, говорится в сообщении.

В суде женщина частично признала вину в инкриминируемых ей преступлениях.

Суд признал ее виновной по чч.3,4 ст. 159 УК РФ (мошенничество, совершенное в крупном и особо крупном размере) и приговорил к шести годам колонии общего режима. Удовлетворены также иски потерпевших о взыскании с подсудимой материального ущерба.

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