Осужден пьяный водитель, по вине которого в ДТП пострадали трое детей

По данным прокуратуры, в июле 2017 года прикамец, уже наказанный административно за нетрезвое вождение, вновь сел за руль пьяным. Он управлял автомобилем ВАЗ-21101 на дороге Куеда-Урада. Гражданин выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-210740.



В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-210740 получил серьезные травмы. Различные травмы также получили трое маленьких пассажиров.



Суд приговорил лихача к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя садиться за руль два года.

В пользу пострадавших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 200 тысяч рублей.



Приговор в законную силу не вступил.