Осужден пьяный водитель, по вине которого в ДТП пострадали трое детей
Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Летом он сел за руль пьяным и врезался в другой автомобиль, в котором находились дети.
Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Летом он сел за руль пьяным и врезался в другой автомобиль, в котором находились дети.
По данным прокуратуры, в июле 2017 года прикамец, уже наказанный административно за нетрезвое вождение, вновь сел за руль пьяным. Он управлял автомобилем ВАЗ-21101 на дороге
В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-210740 получил серьезные травмы. Различные травмы также получили трое маленьких пассажиров.
Суд приговорил лихача к одному году лишения свободы в
В пользу пострадавших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 200 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил.