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13:35 (мск), источник: Новости Перми

Осужден пьяный водитель, по вине которого в ДТП пострадали трое детей

Куединский районный суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Летом он сел за руль пьяным и врезался в другой автомобиль, в котором находились дети.

По данным прокуратуры, в июле 2017 года прикамец, уже наказанный административно за нетрезвое вождение, вновь сел за руль пьяным. Он управлял автомобилем ВАЗ-21101 на дороге Куеда-Урада. Гражданин выехал на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем ВАЗ-210740.

В результате аварии водитель автомобиля ВАЗ-210740 получил серьезные травмы. Различные травмы также получили трое маленьких пассажиров.

Суд приговорил лихача к одному году лишения свободы в колонии-поселении. Также ему нельзя садиться за руль два года.
В пользу пострадавших с осужденного взыскана компенсация морального вреда в общей сумме 200 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил.

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