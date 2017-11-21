Омич из-за квартиры зарезал возле «Фестиваля» бывшую жену
Мужчина нанес своей жертве четыре удара кухонным ножом.
Мужчина нанес своей жертве четыре удара кухонным ножом.
Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего омича, обвиняемого в убийстве бывшей жены, сообщили в
По мнению следствия, утром 18 августа 2017 года ранее не судимый омич встретил во дворе дома по ул. 70 лет Октября свою бывшую жену, которая шла на работу. На почве неприязненных отношении мужчина вытащил из сумки кухонный нож и ударил им
Мужчина полностью признал свою вину, а также рассказал, что причиной стал имущественный спор. Бывшая супруга не разрешала ему жить в совместно нажитой квартире, но и продавать ее не торопилась.
Уголовное дело находится в Кировском райсуде Омска.