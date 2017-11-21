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13:33 (мск), источник: СуперОмск

Омич из-за квартиры зарезал возле «Фестиваля» бывшую жену

Мужчина нанес своей жертве четыре удара кухонным ножом.

Прокуратура Кировского округа Омска направила в суд уголовное дело в отношении 64-летнего омича, обвиняемого в убийстве бывшей жены, сообщили в пресс-службе ведомства.

По мнению следствия, утром 18 августа 2017 года ранее не судимый омич встретил во дворе дома по ул. 70 лет Октября свою бывшую жену, которая шла на работу. На почве неприязненных отношении мужчина вытащил из сумки кухонный нож и ударил им экс-супругу не менее четырех раз. От полученных ранений женщина скончалась на месте.

Мужчина полностью признал свою вину, а также рассказал, что причиной стал имущественный спор. Бывшая супруга не разрешала ему жить в совместно нажитой квартире, но и продавать ее не торопилась. Из-за этого у обвиняемого не было постоянного места жительства.

Уголовное дело находится в Кировском райсуде Омска.

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