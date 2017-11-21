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13:33 (мск), источник: РИА Крым

После ДТП в Феодосии иномарку придавил столб

СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии легковой автомобиль Shevrоlet Lanos столкнулся с линией электропередач. Авария произошла утром 20 ноября по улице Горького, 42. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МЧС России по РК.

Прибывшие на место спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в ЛЭП.

Автолюбителя пришлось при помощи специального оборудования вырезать из искореженного авто. В медицинской помощи водитель иномарки не нуждался.

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