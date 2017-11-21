После ДТП в Феодосии иномарку придавил столб
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии легковой автомобиль Shevrоlet Lanos столкнулся с линией электропередач. Авария произошла утром 20 ноября по улице Горького, 42. Об этом сообщает
СИМФЕРОПОЛЬ, 21 ноя — РИА Новости Крым. В Феодосии легковой автомобиль Shevrоlet Lanos столкнулся с линией электропередач. Авария произошла утром 20 ноября по улице Горького, 42. Об этом сообщает
Прибывшие на место спасатели выяснили, что водитель легкового автомобиля, не справившись с управлением, выехал за пределы дорожного полотна и врезался в ЛЭП.
Автолюбителя пришлось при помощи специального оборудования вырезать из искореженного авто. В медицинской помощи водитель иномарки не нуждался.