Аварии из-за снегопада происходят на пригородных трассах и в Иркутске

На магистралях под Иркутском — нерадостная картина. В кювете разбитые автомобили. Аварии произошли на Качугском и Култукском трактах. Днём на объездной микрорайона Ново-Ленино в Иркутске «Тойота Марк 2» столкнулся с микроавтобусом, который ехал в село БахтАй Аларского района. В его салоне было 8 пассажиров. По словам очевидцев, девушка-водитель «Тойоты» не пропустила «Хайс», который шёл по главной дороге. От удара он наехал на бордюр и перевернулся. В этом ДТП пострадал только шофёр автобуса. Мужчину госпитализировали в 3-ю Кировскую больницу.