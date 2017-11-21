Аварии из-за снегопада происходят на пригородных трассах и в Иркутске
Южная часть региона — во власти циклона. Снег будет идти ещё несколько дней.
Южная часть региона — во власти циклона. Снег будет идти ещё несколько дней.
На магистралях под Иркутском — нерадостная картина. В кювете разбитые автомобили. Аварии произошли на Качугском и Култукском трактах. Днём на объездной микрорайона
Ещё одна крупная авария случилась на плотине ГЭС. Она вызвала дорожный коллапс. По данным полиции, водитель «Опеля» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Ленд Ровером». Тот пытался уйти от удара и врезался в столб. Люди, в отличие от машин, не пострадали. Инспекторы ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах.