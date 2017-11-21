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16:20 (мск), источник: Вести Иркутск

Аварии из-за снегопада происходят на пригородных трассах и в Иркутске

Южная часть региона — во власти циклона. Снег будет идти ещё несколько дней.

Источник: Вести Иркутск

На магистралях под Иркутском — нерадостная картина. В кювете разбитые автомобили. Аварии произошли на Качугском и Култукском трактах. Днём на объездной микрорайона Ново-Ленино в Иркутске «Тойота Марк 2» столкнулся с микроавтобусом, который ехал в село БахтАй Аларского района. В его салоне было 8 пассажиров. По словам очевидцев, девушка-водитель «Тойоты» не пропустила «Хайс», который шёл по главной дороге. От удара он наехал на бордюр и перевернулся. В этом ДТП пострадал только шофёр автобуса. Мужчину госпитализировали в 3-ю Кировскую больницу.

Ещё одна крупная авария случилась на плотине ГЭС. Она вызвала дорожный коллапс. По данным полиции, водитель «Опеля» не справился с управлением. Выехал на встречную полосу и там столкнулся с «Ленд Ровером». Тот пытался уйти от удара и врезался в столб. Люди, в отличие от машин, не пострадали. Инспекторы ГИБДД просят водителей быть внимательными на дорогах.

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