В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три легковушки и автобус

В Екатеринбурге днем произошла массовая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них был рейсовый автобус. После удара одна из легковушек оказалась на обочине. В ГИБДД уверяют, что обошлось без пострадавших.

— Попал в огромную пробку. Стоял почти час. Оказывается «размотались» три машины и автобус. Судя по всему, Рэндж Ровер черного цвета, каким-то образом оказался на встречной полосе, — пишут пользователи соцсетей.

— Авария случилась около часа дня на перекрестке улиц Амундсена и Объездная. Пострадавших в этом ДТП нет. Автомобили получили серьезные повреждения. Сейчас во всем разбираются патрульные полицейские, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

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Жители этого района утверждают, что перекресток достаточно проблемный.