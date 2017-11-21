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14:48 (мск), источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три легковушки и автобус

К счастью, обошлось без пострадавших.

В Екатеринбурге днем произошла массовая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них был рейсовый автобус. После удара одна из легковушек оказалась на обочине. В ГИБДД уверяют, что обошлось без пострадавших.

— Попал в огромную пробку. Стоял почти час. Оказывается «размотались» три машины и автобус. Судя по всему, Рэндж Ровер черного цвета, каким-то образом оказался на встречной полосе, — пишут пользователи соцсетей.

— Авария случилась около часа дня на перекрестке улиц Амундсена и Объездная. Пострадавших в этом ДТП нет. Автомобили получили серьезные повреждения. Сейчас во всем разбираются патрульные полицейские, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.

Во время загрузки произошла ошибка.

Жители этого района утверждают, что перекресток достаточно проблемный.

— ДТП происходят здесь каждый день. Из-за этого и пробки постоянные, — говорят уральцы в группе «Инцидент» «ВКонтакте».

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