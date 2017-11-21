В Екатеринбурге на Объездной дороге столкнулись три легковушки и автобус
К счастью, обошлось без пострадавших.
К счастью, обошлось без пострадавших.
В Екатеринбурге днем произошла массовая авария. Столкнулись сразу четыре автомобиля. Один из них был рейсовый автобус. После удара одна из легковушек оказалась на обочине. В ГИБДД уверяют, что обошлось без пострадавших.
— Попал в огромную пробку. Стоял почти час. Оказывается «размотались» три машины и автобус. Судя по всему, Рэндж Ровер черного цвета,
— Авария случилась около часа дня на перекрестке улиц Амундсена и Объездная. Пострадавших в этом ДТП нет. Автомобили получили серьезные повреждения. Сейчас во всем разбираются патрульные полицейские, — рассказали «КП-Екатеринбург» в отделении пропаганды ГИБДД по Екатеринбургу.
Жители этого района утверждают, что перекресток достаточно проблемный.
— ДТП происходят здесь каждый день.