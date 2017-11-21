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14:45 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге СКР разыскивает жертв серийного насильника

Следователи СУ СК РФ по Свердловской области устанавливают возможных потерпевших от действий 35-летнего мужчины, который обвиняется по статьям «убийство», «изнасилование» и «насильственные действия сексуального характера».

«В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным возможным преступлениям сексуального характера, совершённым в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе, в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.

Следственные органы областного СКР обращаются к возможным потерпевшим, с просьбой сообщить информацию по телефонам в Екатеринбурге: 8 (343) 297−72−44, 8−922−039−95−25. Также возможно обратиться непосредственно в третий отдел по расследованию особо важных дел СК России по Свердловской области по адресу: город Екатеринбург, улица Щорса, 18. Конфиденциальность гарантируется.

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