В Екатеринбурге СКР разыскивает жертв серийного насильника

«В ходе расследования у следствия появились основания полагать, что обвиняемый может быть причастен к иным возможным преступлениям сексуального характера, совершённым в период с 2004 по 2008 годы на территории Орджоникидзевского района города Екатеринбурга, в том числе, в парке Победы. О данных преступлениях потерпевшие по каким-либо причинам не сообщали в органы правоохраны», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе СУ СК РФ по Свердловской области.