В Елабуге нашли тело пропавшего месяц назад 57-летнего мужчины
(Елабуга, 21 ноября, «Татар-информ», Гульнара Салихова) В Елабуге обнаружено тело 57-летнего мужчины, сообщили в Елабужском ОВД.
(Елабуга, 21 ноября, «Татар-информ», Гульнара Салихова) В Елабуге обнаружено тело 57-летнего мужчины, сообщили в Елабужском ОВД.
Труп был обнаружен на берегу реки Тойма, рядом с улицей Маяковского.
Личность погибшего уже установили, им оказался подопечный
По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Тело пролежало на улице не меньше недели.