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16:08 (мск), источник: ИА Татар-информ

В Елабуге нашли тело пропавшего месяц назад 57-летнего мужчины

(Елабуга, 21 ноября, «Татар-информ», Гульнара Салихова) В Елабуге обнаружено тело 57-летнего мужчины, сообщили в Елабужском ОВД.

Труп был обнаружен на берегу реки Тойма, рядом с улицей Маяковского.

Личность погибшего уже установили, им оказался подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ранее мужчина уже не раз покидал стены интерната без предупреждения его сотрудников. С 22 октября он числился как без вести пропавший.

По предварительным данным, смерть наступила от переохлаждения. Тело пролежало на улице не меньше недели.

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