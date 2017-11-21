В Елабуге нашли тело пропавшего месяц назад 57-летнего мужчины

Труп был обнаружен на берегу реки Тойма, рядом с улицей Маяковского.

Личность погибшего уже установили, им оказался подопечный дома-интерната для престарелых и инвалидов. Ранее мужчина уже не раз покидал стены интерната без предупреждения его сотрудников. С 22 октября он числился как без вести пропавший.