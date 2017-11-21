В Магдачештах объявлен двухдневный траур по погибшим при обрушении шахты

«Смена закончилась, все вышли, остались только трое — оператор и двое рабочих», — сказал председатель Криулянского района Вячеслав Бурлак.



«Их жены забили тревогу, вечером позвонили и сказали, что с работы они не вернулись».



На место происшествия отправили несколько бригад спасателей. Двоих рабочих обнаружили мертвыми.



«Тела двоих сотрудников шахты мы нашли примерно в четырех километрах от входа».



Третий скончался по дороге в больницу. Родные погибших винят управляющего шахтой.



«Погиб мой племянник. Двое детей осталось. Его жена даже говорить не может».



«Ребята говорят, что у них даже касок нет. Проверяют карьер раз в год. О каких мерах безопасности может идти речь? Эти подпорки — только для вида. Только они знают, как там работали».



Было погибшим 33, 38 лет и 41 год. В их родном селе — Магдачештах — объявлен двухдневный траур.



«Три женщины остались вдовами, шестеро детей лишились отцов. Я видела их несколько дней назад — они заходили в мэрию. Они всегда были оптимистами, всегда были готовы прийти на помощь», — отметила мэр села Магдачешты Люба Кожакару.



Трудятся в шахте в Пашканах около 50-ти человек.