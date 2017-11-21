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14:53 (мск), источник: Югополис

В Краснодаре вновь проводится массовая эвакуация

Официальные структуры пока не комментируют происходящее.

Об эвакуации посетителей торговых центров, а также учреждений и учебных заведений днем во вторник, 21 ноября, сообщают горожане, ставшие очевидцами происшествий.

По неподтвержденным данным эвакуированы персонал и посетители торгово-развлекательных центров «Мега-Адыгея-Кубань», «Галерея Краснодар», «Галактика», «Сити-центр», а также чиновники краснодарской мэрии, студенты и преподаватели КубГМУ, учащиеся и педагоги краснодарской школы № 66.

Официальные комментарии правоохранительные органы обещали предоставить позже.

«Эпидемия» ложных звонков о минировании зданий продолжается в России не первый месяц. Более миллиона человек из 170 городов России эвакуировали после начала массовых случаев телефонного терроризма. Несколько широкомасштабных эвакуационных акций прошли и в Краснодаре.

Как сообщал «Югополис», 5 октября директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров, проходившего 4—5 октября в Краснодаре, рассказал, кто «минировал» здания в России. По его словам, звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, и у них есть пособники на территории России.

«Мы установили — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал он.

При этом во время нахождения директора ФСБ России Александра Бортникова в Краснодаре в городе «заминировали» 9 школ.

Ранее в Краснодаре также прошла массовая эвакуация ряда торговых и развлекательных объектов, а также административных зданий и учебных заведений. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.

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