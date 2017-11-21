В Краснодаре вновь проводится массовая эвакуация
Официальные структуры пока не комментируют происходящее.
Официальные структуры пока не комментируют происходящее.
Об эвакуации посетителей торговых центров, а также учреждений и учебных заведений днем во вторник, 21 ноября, сообщают горожане, ставшие очевидцами происшествий.
По неподтвержденным данным эвакуированы персонал и посетители
Официальные комментарии правоохранительные органы обещали предоставить позже.
«Эпидемия» ложных звонков о минировании зданий продолжается в России не первый месяц. Более миллиона человек из 170 городов России эвакуировали после начала массовых случаев телефонного терроризма. Несколько широкомасштабных эвакуационных акций прошли и в Краснодаре.
Как сообщал «Югополис», 5 октября директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных
«Мы установили — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал он.
При этом во время нахождения директора ФСБ России Александра Бортникова в Краснодаре в городе «заминировали» 9 школ.
Ранее в Краснодаре также прошла массовая эвакуация ряда торговых и развлекательных объектов, а также административных зданий и учебных заведений. Силовики обследовали все объекты, угроза взрывов ни разу не подтвердилась.