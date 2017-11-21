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15:09 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

В Ленобласти банда из 6 человек похитила человека и вымогала 50 тыс рублей

Всем участникам банды не более 22 лет.

21 ноября возбуждено уголовное дело в отношении шестерых жителей Ленобласти. Их подозревают в похищении человека. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по области.

Участники банды еще очень молоды, самому младшему — 17 лет, а старшему — 22 года. Однако, следствием установлено, что в октябре 2017 года в городе Кингисеппе у дома на улице Мира молодые люди напали на мужчину и увезли его на автомобиле в деревню Малый Луцк. Там пострадавший подвергся пыткам и побоям. Преступники вымогали у него 50 тысяч рублей. После этого мужчину доставили обратно в Кингисепп, где он смог освободиться и сбежать.

Сегодня по местам жительства подозреваемых проведены обыски.

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