В Ленобласти банда из 6 человек похитила человека и вымогала 50 тыс рублей

Участники банды еще очень молоды, самому младшему — 17 лет, а старшему — 22 года. Однако, следствием установлено, что в октябре 2017 года в городе Кингисеппе у дома на улице Мира молодые люди напали на мужчину и увезли его на автомобиле в деревню Малый Луцк. Там пострадавший подвергся пыткам и побоям. Преступники вымогали у него 50 тысяч рублей. После этого мужчину доставили обратно в Кингисепп, где он смог освободиться и сбежать.