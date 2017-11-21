Прокуратура проверяет «туалетную историю» в СШОР № 1

Напомним, скандальная история произошла еще в марте 2017 года, но стало известно о ней только сейчас. На тренировку к 10-летним гимнасткам, которые готовились к соревнованиям, пришла заведующая отделом художественной гимнастики и отправила всю команду, шесть человек, отмывать фекалии в уборной. Девочки уверяли, что не они испачкали там пол и сантехнику, но педагог была непреклонна. Спортсменкам в нарядной форме выдали туалетную бумагу и заставили убирать помещение. В результате одна из девочек подхватила инфекцию и не попала на соревнования, а потом и вовсе, по словам ее мамы, была отчислена из СШОР № 1.