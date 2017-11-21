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15:46 (мск), источник: Sputnik.by

Смерть в Хургаде: белоруска вышла там замуж и умерла через 1,5 месяца

МИНСК, 21 ноя — Sputnik, Инна Гришук. 40-летняя белоруска Ольга Чернецкая умерла в египетском курортном городе Хургаде, а на следующий день друзья и знакомые стали говорить, что смерть не случайна.

Источник: Sputnik.by

Ведь новый бойфренд женщины, с которым она полтора месяца назад заключила орфи-брак, женат на россиянке. У самой Ольги, успешной бизнесвумен, в Египте осталось три квартиры, а ее маленькие дети находятся под присмотром мало знакомого для семьи и друзей мужчины.

Не дожила до дня рождения 4 дня

В Египет Ольга Чернецкая переехала год назад. Здесь она жила с двумя детьми в собственной двухкомнатной квартире.

О том, что сестра внезапно умерла, Александр узнал буквально через полчаса, днем 18 ноября. С номера Оли ему позвонил незнакомый мужчина Ахмед, как выяснилось позже — орфи-муж Ольги. Он сказал, что она умерла в больнице от остановки сердца. В консульстве мужчине подтвердили факт смерти сестры. Ольге всего 40, до своего дня рождения она не дожила четыре дня.

О том, что в истории что-то неладное, семья заподозрила в первый же день. Уже в субботу египетский друг Ольги Муххамед по просьбе Александра сходил в госпиталь, где находилось тело женщины, и тут же позвонил.

«Сказал, что тело подозрительно синее, что Оля связалась с плохими людьми, ее могли отравить ради квартир», — рассказал Sputnik Александр.

Друзья думают, что женщина умерла не случайно

Уже к вечеру субботы телефон брата буквально разрывался от звонков и сообщений от друзей и знакомых Ольги. Почти все говорили, что смерть женщины — не случайна.

По словам брата, Ольга никогда не жаловалась на здоровье, чувствовала себя хорошо.

«Мы общались каждый день. Обсуждали все вопросы», — говорит Александр.

Оказалось, что Ольга в конце сентября заключила орфи-контракт с гражданином Египта Ахмедом. По словам брата, он впервые узнал о существовании орфи-мужа только в день смерти сестры, но добавляет: «Личную жизнь сестра с ним не обсуждала, потому что знала, что я против отношений с мусульманами».

Орфи-контракт — это бумага, которая подписывается у адвоката в присутствии свидетелей и лишь свидетельствует о намерениях заключить брак. Ведь любые отношения египтянина с женщиной без орфи-договора могут закончиться арестом. Затем орфи-контракт легализуется в суде. Многие пары при заключении брака заключают брачный договор.

Друзья писали Александру, что они видели контракт, в котором указано, что в случае смерти Ольги вся ее собственность достанется супругу.

Орфи-муж Ольги замечен в махинациях с недвижимостью

Уже после ее кончины выяснилось, что орфи-муж Ольги женат на россиянке, а значит, не имел права вступать в брак с другими женщинами. Кроме того, он и его жена могут быть замешаны в махинациях с недвижимостью в Египте.

В одной из групп в соцсетях появилась фотография этой пары и сообщение, в котором просят держаться от нее подальше. Также друзья нашли заявление в полицию на арабском, написанное на орфи-мужа Ольги, в котором его обвиняют в мошенничестве.

«Эту информацию я передал в консульство, но консул мне ответил, что если есть такие подозрения, то пусть Муххамед обращается в правоохранительные органы Египта. Что я тоже могу написать заявление в Генеральную прокуратуру Египта», — говорит Александр.

В Египте у белоруски осталось три квартиры

Ольгу Чернецкую можно назвать бизнесвумен. Она является учредителем транспортной компании, которая занимается грузоперевозками. В том числе поставкой молочной продукции в Россию, у нее остался дом в Гродно, половина дачного участка.

Ровно год назад она окончательно переехала в Хургаду, но дела фирмы не оставила. Работала дистанционно. В Египте у Ольги остались документы, в компьютере — доступ к финансам и счетам транспортной фирмы. В первый же день брат позаботился о том, чтобы все счета фирмы были заморожены, ведь судя по всему, сейчас в квартире сестры может находиться неизвестный ему мужчина.

Как поясняет брат умершей белоруски Александр, в собственности Ольги находится три квартиры в Хургаде. Именно за судьбу этой недвижимости сейчас и переживают друзья погибшей женщины.

Однокомнатную квартиру-студию Ольга купила года 3−4 назад. Тогда она буквально влюбилась в Египет, в квартиру приезжала несколько раз в год. Но когда решилась на переезд, приобрела более просторные двухкомнатные апартаменты. Вся недвижимость была оформлена в собственность Ольги. Год назад она окончательно переехала в Египет. Отец детей остался в Гродно.

«В августе она приезжала домой в Гродно, впервые после переезда в Хургаду. Говорила, что привыкла к солнцу, морю, что в Беларусь не хочет возвращаться», — вспоминает брат.

Именно тогда женщина подала на развод с белорусским мужем и поделилась планами, что хочет поменять две квартиры на одну четырехкомнатную.

«Две недели назад купила четырехкомнатную квартиру в рассрочку, параллельно начала заниматься продажей двух других квартир, подала объявления», — говорит брат.

Дети в Хургаде под присмотром неизвестного мужчины

Личность орфи-мужа Ольги Чернецкой для многих ее друзей остается загадкой. Говорят, что мужчина в жизни Ольги появился недавно. Брат вспоминает, что впервые имя Ахмед он услышал в сентябре. Ольга рассказывала, что они вместе ездили в Каир на экскурсию. На ее страничке в социальной сети стали появляться совместные фото. Близкая подруга Татьяна рассказала, что узнала об Ахмеде только в четверг, за два дня до скоропостижной смерти Ольги.

Сейчас в Хургаде остались четырехлетняя дочь и пятилетний сын Ольги Чернецкой. После смерти матери, детей передали орфи-мужу белоруски Ахмеду. Эту информацию семья узнала от консульства.

«Нас уверяют, что дети в безопасности, что Ахмед получил детей под подписку от полиции. В понедельник сообщили, что он отвел детей в детский сад», — рассказал Александр.

Тем не менее, у египетских друзей Ольги есть информация, что Ахмед не оставлял малышей в детском саду, ограничил к ним доступ, что смотрит за ними вместе с первой женой. Они волнуются, как бы мужчина не причинил вред малышам.

Когда семья сможет забрать детей, неизвестно. Как поясняет Александр, родной отец собирался в ближайшее время вылетать в Хургаду. Но когда в органах опеки узнали, что в смерти их матери может быть криминальный след, то сказали: «Дети в социально опасном положении». Посоветовали возвращать их только с помощью консульства и Министерства иностранных дел. Друзья погибшей женщины настаивают, чтобы делом занялась полиция.

Ольгу похоронят на православном кладбище в Египте

Все выходные родные решали вопрос о похоронах Ольги. У нее не оказалось страховки, поэтому в консульстве сообщили: расходы на доставку тела должна оплатить семья. Это от 3 до 5 тысяч долларов. Таких денег у родственников нет, доступа к счетам женщины также. Они решили, что не станут перевозить Ольгу на родину, а похоронят в Египте.

Единственное их пожелание — чтобы погребение прошло на православном кладбище по православным традициям. Всеми организационными вопросами начало заниматься белорусское консульство в Каире.

В понедельник днем семья отправила в Египет нотариально заверенное разрешение на захоронение. По предварительной информации, похороны должны состояться сегодня. Пока родственники не знают, будет ли проводиться расследование внезапной кончины Ольги и было ли назначено вскрытие, чтобы узнать точную причину смерти женщины.

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