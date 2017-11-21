По следам ограбления: как пытались «взять банк» в Могилеве

Источник: Sputnik.by

Нападение на отделение «Беларусбанка» в Могилеве произошло 20 ноября. Днем в понедельник в одно из отделений на улице Калиновского вошел вооруженный пистолетом мужчина и потребовал отдать все имеющиеся деньги. Пять человек оказались в заложниках.

Одна из сотрудниц успела нажать тревожную кнопку. На место оперативно выехали сотрудники Департамента охраны. Прибыв к банку, они оценили обстановку и вызвали ОМОН. Здание было блокировано.

Нападающий оказал сопротивление, поэтому правоохранителям пришлось применить силу, в результате чего грабитель был ранен в ногу.

Как выяснилось, задержанный был гражданином РФ, проживающим в Могилеве и имеющим вид на жительство в РБ. По месту его жительства был проведен обыск, изъята компьютерная техника и флеш-накопители. Пистолет, которым он пользовался, направлен на экспертизу.

В отношении грабителя за захват заложников возбуждено уголовное дело.