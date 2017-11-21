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15:07 (мск), источник: БЕЛТА

В Минске из-за пожара в дошкольном центре эвакуировали 145 детей

21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске из-за пожара в дошкольном центре эвакуировали 145 детей и 35 взрослых, сообщили БЕЛТА в Минском городском управлении МЧС.

Источник: БЕЛТА

Пожар произошел сегодня днем.

«В 12.58 поступило сообщение о загоревшейся прачечной дошкольного центра развития ребенка “Аленький цветочек” № 517 на ул. Руссиянова. На место вызова незамедлительно выбыли пожарные расчеты, — рассказали в управлении. — Было установлено, что в прачечной загорелось имущество возле сушильного барабана. Работники МЧС и администрация дошкольного центра эвакуировали из здания 145 детей и 35 работников. Пострадавших нет».

Пожар ликвидирован в 13.15. Его причина устанавливается.

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