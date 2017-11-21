В Минске из-за пожара в дошкольном центре эвакуировали 145 детей
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске
21 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске
Пожар произошел сегодня днем.
«В 12.58 поступило сообщение о загоревшейся прачечной дошкольного центра развития ребенка “Аленький цветочек” № 517 на ул. Руссиянова. На место вызова незамедлительно выбыли пожарные расчеты, — рассказали в управлении. — Было установлено, что в прачечной загорелось имущество возле сушильного барабана. Работники МЧС и администрация дошкольного центра эвакуировали из здания 145 детей и 35 работников. Пострадавших нет».
Пожар ликвидирован в 13.15. Его причина устанавливается.