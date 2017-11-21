СК прекратил дело в отношении главы предприятия в Челябинске, вернувшего 113 млн рублей
По версии следствия, в 2012—2014 годах подозреваемый представил в налоговые органы заведомо ложную информацию.
По версии следствия, в 2012—2014 годах подозреваемый представил в налоговые органы заведомо ложную информацию.
ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области прекратило расследование уголовного дела в отношении директора промышленного предприятия в Челябинске, который возместил ущерб по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 113 млн рублей. Об этом сообщает во вторник
«Следственными органами СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело в отношении директора промышленного предприятия, расположенного в Челябинске. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Поскольку подозреваемый в полном объеме, то есть в сумме более 113 млн рублей, возместил причиненный преступлением ущерб, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования», — говорится в сообщении.
По данным следствия, подозреваемый в 2012—2014 гг. представил в налоговые органы заведомо ложную информацию, на основании которой предприятие получило необоснованный налоговый вычет по налогу на добавленную стоимость. Кроме того, он завысил расходы по налогу на прибыль.