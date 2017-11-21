СК прекратил дело в отношении главы предприятия в Челябинске, вернувшего 113 млн рублей

ЧЕЛЯБИНСК, 21 ноября. /ТАСС/. Следственное управление Следственного комитета РФ по Челябинской области прекратило расследование уголовного дела в отношении директора промышленного предприятия в Челябинске, который возместил ущерб по делу об уклонении от уплаты налогов на сумму более 113 млн рублей. Об этом сообщает во вторник пресс-служба областного управления СУ СК.

«Следственными органами СК России по Челябинской области расследовалось уголовное дело в отношении директора промышленного предприятия, расположенного в Челябинске. Он подозревался в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Поскольку подозреваемый в полном объеме, то есть в сумме более 113 млн рублей, возместил причиненный преступлением ущерб, следователем СК вынесено постановление о прекращении уголовного преследования», — говорится в сообщении.