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15:04 (мск), источник: УралПолит.ру

Третью неделю идут поиски пропавшего в Нижнем Тагиле одиннадцатиклассника

НИЖНИЙ ТАГИЛ, 21 ноября, ИА УралПолит.Ru. Сотрудники правоохранительных органов Нижнего Тагила продолжают розыск 15-летнего подростка, пропавшего без вести более двух недель назад.

Источник: УралПолит.ру

Ученик 11 класса гимназии № 18 Алексей Думачев вечером 6 ноября ушел из дома на прогулку, после чего связь с ним прервалась.

«У оперативников имеется информация, что подросток передвигается автостопом, может находиться в сопредельных регионах. Не исключено, что вместе с молодым человеком находится его знакомая — 15-летняя Александра Быканова, уроженка города Томск, которая ушла из дома 15 ноября», — сообщили УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.

Стражи порядка просят всех, кто видел или что-либо знает о местоположении молодого человека, обратиться в полицию Нижнего Тагила.

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