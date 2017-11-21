Третью неделю идут поиски пропавшего в Нижнем Тагиле одиннадцатиклассника

Ученик 11 класса гимназии № 18 Алексей Думачев вечером 6 ноября ушел из дома на прогулку, после чего связь с ним прервалась.

«У оперативников имеется информация, что подросток передвигается автостопом, может находиться в сопредельных регионах. Не исключено, что вместе с молодым человеком находится его знакомая — 15-летняя Александра Быканова, уроженка города Томск, которая ушла из дома 15 ноября», — сообщили УралПолит.Ru в пресс-группе УМВД по Екатеринбургу.