В Березниках на спящую 77-летнюю женщину упал потолок

— В той комнате на первом этаже спала мама, — рассказала владелица дома Ирина. — Ей 77 лет, спаслась чудом, грохот она не услышала без слухового аппарата. Там был натяжной потолок, и все, что упало с перекрытия, держалось еще два часа, поэтому мы успели увезти маму и выбраться сами. Наш дом в пяти метрах от опасной зоны, когда начались провалы, соседей эвакуировали. За последние годы пол и потолок отошли от стен на 5 сантиметров, но наш дом не хотели признать аварийным.