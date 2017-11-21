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15:02 (мск), источник: Комсомольская правда

В Березниках на спящую 77-летнюю женщину упал потолок

Ее дом расположен рядом с зоной провала.

На спящую жительницу Прикамья начали падать балки, и лишь навесной потолок помог ей избежать травм. ЧП произошло в понедельник, 20 ноября, около пяти утра. Жильцы частного двухэтажного дома на улице Шевченко услышали громкий треск.

— В той комнате на первом этаже спала мама, — рассказала владелица дома Ирина. — Ей 77 лет, спаслась чудом, грохот она не услышала без слухового аппарата. Там был натяжной потолок, и все, что упало с перекрытия, держалось еще два часа, поэтому мы успели увезти маму и выбраться сами. Наш дом в пяти метрах от опасной зоны, когда начались провалы, соседей эвакуировали. За последние годы пол и потолок отошли от стен на 5 сантиметров, но наш дом не хотели признать аварийным.

Сейчас жильцы боятся возвращаться в дом, так как остальной потолок покрыт трещинами.

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