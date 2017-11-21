Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
«Бабий бунт» с Бузовой и Барановской будет выходить на «Первом»
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Путин рассказал Земану об успехах в Сирии
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Коробка с миллионами Обвинение представило в суде улики по делу Улюкаева
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Карасев о предложении РФ по ЛДНР: Путин сделал беспроигрышный ход
Полякова показала Сети экстремальный разрез платья
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
СМИ: 44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Рабинович: на Майдане стреляли снайперы Саакашвили
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Внутри Монголии
8Военный переворот в Зимбабве
15:10 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Заколовший ножницами знакомую южноуралец избежит наказания

Его отправят в психбольницу.

В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Юрюзани, обвиняемого в убийстве и покушении на поджог. Прокуратура просит направить его на принудительное лечение в психбольницу, сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе надзорного ведомства по Челябинской области.

Преступление было совершено в ночь на 28 августа 2017 года. Пьяный подсудимый подобрал шифр кодового замка и проник в домовладение на улице Октябрьской. Там он напал с ножницами на хозяйку (мужчина был с ней знаком), нанеся ей множество колото-резаных ранений. Женщина скончалась на месте.

Чтобы замести следы преступления, злоумышленник поджог кусок тряпки и бросил его в открытое окно. Пожар своевременно локализовали прибывшие пожарные.

Экспертиза выявила у мужчины признаки умственной отсталости.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Заколовший ножницами знакомую южноуралец избежит наказания
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Центр Луганска захватили неизвестные вооруженные люди
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
Полиция Индии открыла расследование в отношении Шараповой
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
В Москве начался снос здания аэровокзала (видео)
Комитет Госдумы поддержал ужесточение контроля перепланировок
Незаконную дорогу из отходов нашли в Подмосковье
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Павел Воля устроил детям экстремальный отдых Телеведущий поставил сына и дочь на горные лыжи.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как объединить кухню и гостиную в загородном доме
6 дизайнерских приемов, которые мы используем неправильно
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь