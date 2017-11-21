Заколовший ножницами знакомую южноуралец избежит наказания
Его отправят в психбольницу.
Его отправят в психбольницу.
В суд направлено уголовное дело в отношении 39-летнего жителя Юрюзани, обвиняемого в убийстве и покушении на поджог. Прокуратура просит направить его на принудительное лечение в психбольницу, сообщили «Уралинформбюро» в
Преступление было совершено в ночь на 28 августа 2017 года. Пьяный подсудимый подобрал шифр кодового замка и проник в домовладение на улице Октябрьской. Там он напал с ножницами на хозяйку (мужчина был с ней знаком), нанеся ей множество
Чтобы замести следы преступления, злоумышленник поджог кусок тряпки и бросил его в открытое окно. Пожар своевременно локализовали прибывшие пожарные.
Экспертиза выявила у мужчины признаки умственной отсталости.