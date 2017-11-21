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16:18 (мск), источник: АиФ Казань

СКР прокомментировал задержание экс-руководителя исполкома Челнов

46-летний бывший руководитель исполкома Набережных Челнов Фархат Латыпов задержан по подозрению в причастности к хищению земельных участков в Татарстане, сообщает пресс-служба СУ СКР по РТ.

По данному факту возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ (мошенничество), ст. 286 УК РФ (превышение служебных полномочий).

По версии следствия, в 2012 году юрист компании «Еврогрупп» Альберт Халиуллин и его знакомый Айрат Марданшин, под покровительством неустановленных чиновников, а также Расима Асылгараева (занимавшего на тот момент должность руководителя исполкома Тукаевского района), похитили участок площадью более 33,9 тыс. кв. м, относящийся к лесному фонду России в Тукаевском районе.

Кроме того, следователи установили дополнительный эпизод преступной деятельности Альберта Халиуллина и Фархата Латыпова. Так, по версии следствия, в мае 2013 года неизвестные похитили два земельных участка в Набережных Челнах. В этом им помог, по данным СКР, Латыпов и другие неустановленные работники исполкома, которые без проведения торгов перезаключили с ними договор аренды земельных участков, стоимость которого составила 196 763 рублей. В дальнейшем неустановленные лица, переуступили право аренды на участки ООО «Санрайз Капитал» за 136,5 млн рублей. Тем самым, России был причинен особо крупный ущерб.

Причастность к совершению преступления Латыпов не признал. В ближайшее время следователи обратятся в суд для избрания в отношении него меры пресечения.

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