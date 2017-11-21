Власти Краснодара прокомментировали массовую эвакуацию в городе
Как сообщал «Югополис», 21 ноября в Краснодаре из торговых центров, университетов и школ были эвакуированы тысячи горожан.
Как сообщал «Югополис», 21 ноября в Краснодаре из торговых центров, университетов и школ были эвакуированы тысячи горожан.
Были эвакуированы персонал и посетители
В администрации Краснодара «Югополису» прокомментировали ситуацию.
— Ложные предупреждения о фактах минирования предприятий или учреждений города в Краснодаре уже случались. В этот раз сценарий совершения массовых звонков схожий. Важно понимать, что сообщение о ложном акте терроризма — уголовно наказуемое деяние, за него последует реальное наказание. Правоохранительные органы обязательно найдут виновных. Конечно, в интересах безопасности горожан, все подобные сообщения обязательно отрабатываются. И необходимые действия стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из поступивших звонков. В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. Просим горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности, — рассказал Виталий Косенко, директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации города.
Он также добавил, что правоохранительные органы, помимо отработки поступивших звонков, совершают необходимые действия по установлению личностей возможных «телефонных террористов».
«Эпидемия» ложных звонков о минировании зданий продолжается в России не первый месяц. Более миллиона человек из 170 городов России эвакуировали после начала массовых случаев телефонного терроризма. Несколько широкомасштабных эвакуационных акций прошли и в Краснодаре.
Как сообщал «Югополис», 5 октября директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных
«Мы установили — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал он.
При этом во время нахождения директора ФСБ России Александра Бортникова в Краснодаре в городе «заминировали» 9 школ.