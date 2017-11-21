Власти Краснодара прокомментировали массовую эвакуацию в городе

Были эвакуированы персонал и посетители торгово-развлекательных центров «Мега-Адыгея-Кубань», «Галерея Краснодар», «Галактика», «Сити-центр», «Парк Европа», «Кристалл» а также чиновники краснодарской мэрии, студенты и преподаватели КубГМУ, КубГУ, учащиеся и педагоги краснодарской школы № 66.

В администрации Краснодара «Югополису» прокомментировали ситуацию.

— Ложные предупреждения о фактах минирования предприятий или учреждений города в Краснодаре уже случались. В этот раз сценарий совершения массовых звонков схожий. Важно понимать, что сообщение о ложном акте терроризма — уголовно наказуемое деяние, за него последует реальное наказание. Правоохранительные органы обязательно найдут виновных. Конечно, в интересах безопасности горожан, все подобные сообщения обязательно отрабатываются. И необходимые действия стороны правоохранительных органов проводятся по каждому из поступивших звонков. В этом случае временная эвакуация для тщательного обследования помещений — обязательная мера. Просим горожан сохранять спокойствие и оказывать содействие сотрудникам полиции и службам безопасности, — рассказал Виталий Косенко, директор департамента по связям с общественностью, взаимодействию с правоохранительными органами, делам казачества и военнослужащих администрации города.

Он также добавил, что правоохранительные органы, помимо отработки поступивших звонков, совершают необходимые действия по установлению личностей возможных «телефонных террористов».

«Эпидемия» ложных звонков о минировании зданий продолжается в России не первый месяц. Более миллиона человек из 170 городов России эвакуировали после начала массовых случаев телефонного терроризма. Несколько широкомасштабных эвакуационных акций прошли и в Краснодаре.

Как сообщал «Югополис», 5 октября директор ФСБ Александр Бортников на совещании руководителей специальных служб, органов безопасности и правоохранительных органов иностранных государств-партнеров, проходившего 4—5 октября в Краснодаре, рассказал, кто «минировал» здания в России. По его словам, звонки о минировании объектов в РФ осуществили четыре гражданина России из-за рубежа, и у них есть пособники на территории России.

«Мы установили — это российские граждане. Однозначно могу сказать — это четверо человек, которые находятся сейчас за границей. Есть пособники, которые находятся на территории страны. Работу по их розыску мы осуществляем с нашими партнерами», — сказал он.