Арестованным сотрудникам Генпрокуратуры изменили наказание

Источник: Zakon.kz

Ссылаясь на руководителя следственной группы, Кожахметов рассказал, что Рахметова и Решетова подозревают в незаконном привлечении 25 лиц к ответственности без достаточных доказательств.

Следствием установлено, что Рахметову неоднократно указывалось на отсутствие доказательств. В сентябре прошлого года на совещании с участием руководства было принято решение о прекращении дела в отношении бывших сотрудников правоохранительных, фискальных органов и других лиц за отсутствием состава преступления.

Несмотря на это, Рахметов используя свои полномочия спецпрокурора, вынес ходатайство о возобновлении расследования и затем своим постановлением инкриминировал двум экс-сотрудникам финпола тяжкие преступления, задержал и водворил их в ИВС.

«Прокуратура города Алматы отказала Рахметову в поддержании его ходатайств об аресте и отменила постановление о квалификации их деяний ввиду отсутствия доказательств», — рассказал Кожахметов.

Однако в ноябре 2016 года Рахметов, без проведения следственных действий и сбора доказательств, вновь признал указанных и других лиц подозреваемыми в том же объеме обвинения.

По привлекаемым им директоров предприятий и вовсе имелся приговор суда, исключающий их вину. Следствие предполагает, что об этом Рахметову и Решетову также достоверно было известно. Но они все же предъявили им обвинение и направили дело прокурору города Алматы для предания суду.

Как рассказали в прокуратуре, расследование в отношении Рахметова и Решетова продолжается, т.к. проверяются доводы обоих сторон. Лица, которых они попытались привлечь к ответственности, также настаивают, чтобы их доводы были проверены полностью.

Напомним, что 8 ноября родственники и защитники подозреваемых были приняты Генеральным прокурором. Они ходатайствовали отстранить от дела надзирающих прокуроров и заявили о пытках, применявшихся к Решетову.

Заявленные отводы были удовлетворены, процессуальные прокуроры заменены. Доводы о пытках еще в октябре были зарегистрированы в ЕРДР для проверки.