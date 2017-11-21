Прокурор пострадал в Молдове при задержании сбежавшего преступника
КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Зампрокурора Глодянского района пострадал при задержании опасного преступника во вторник утром. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Зампрокурора Глодянского района пострадал при задержании опасного преступника во вторник утром. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.
По данным ведомства, инцидент произошел рядом с тюрьмой № 11 в Бельцах, куда обвиняемого доставили после решения о 30-дневном аресте.
«Обвиняемый воспользовался невнимательностью полицейских, которые его сопровождали, и попытался сбежать. Прокурор заметил это и поймал нарушителя», — сообщили в Генпрокуратуре.
Как уточнили в ведомстве, в этот момент прокурор был в отпуске. Что касается злоумышленника, то он арестован по делу об изнасиловании, грабеже и умышленном убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней из Унген.
«В момент задержания обвиняемого прокурору сломали палец. Ему проводят операцию в больнице Бельц», — добавили в Генпрокуратуре.
По факту попытки побега начато расследование. Предстоит проанализировать действия полицейских, доставлявших арестованного в изолятор.