Прокурор пострадал в Молдове при задержании сбежавшего преступника

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с тюрьмой № 11 в Бельцах, куда обвиняемого доставили после решения о 30-дневном аресте.

«Обвиняемый воспользовался невнимательностью полицейских, которые его сопровождали, и попытался сбежать. Прокурор заметил это и поймал нарушителя», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в этот момент прокурор был в отпуске. Что касается злоумышленника, то он арестован по делу об изнасиловании, грабеже и умышленном убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней из Унген.

«В момент задержания обвиняемого прокурору сломали палец. Ему проводят операцию в больнице Бельц», — добавили в Генпрокуратуре.