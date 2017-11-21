Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
"Секунда от смерти": как В. Буре боролся за жизнь после инсульта
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
12-летний мальчик купил автомобильный номер за $400 тысяч
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
Чего Дональд Трамп пытается добиться от Китая? Китай и США подписали соглашения на 250 миллиардов долларов
СМИ: Садальский сделал признание про ссору с Удовиченко
Боярский ответил Дюжеву на слова о "туфте"
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото)
Катастрофа по имени Edsel
Длинные ноги: гимнастка Мищенко показала откровенное фото
Карасев об идее РФ о пленных ЛДНР: беспроигрышно
Forbes назвал Бейонсе самой высокооплачиваемой певицей года
44-летняя Юлия Высоцкая путешествует по Карелии (фото)
Поможет ли фейсбилдинг остаться молодой
Мужчина избежал казни из-за того, что медики не попали ему в вену
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
8Скончался Михаил Задорнов
8Внутри Монголии
15:57 (мск), источник: Sputnik.md

Прокурор пострадал в Молдове при задержании сбежавшего преступника

КИШИНЕВ, 21 ноя — Sputnik. Зампрокурора Глодянского района пострадал при задержании опасного преступника во вторник утром. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Молдовы.

Источник: Sputnik.md

По данным ведомства, инцидент произошел рядом с тюрьмой № 11 в Бельцах, куда обвиняемого доставили после решения о 30-дневном аресте.

«Обвиняемый воспользовался невнимательностью полицейских, которые его сопровождали, и попытался сбежать. Прокурор заметил это и поймал нарушителя», — сообщили в Генпрокуратуре.

Как уточнили в ведомстве, в этот момент прокурор был в отпуске. Что касается злоумышленника, то он арестован по делу об изнасиловании, грабеже и умышленном убийстве с особой жестокостью несовершеннолетней из Унген.

«В момент задержания обвиняемого прокурору сломали палец. Ему проводят операцию в больнице Бельц», — добавили в Генпрокуратуре.

По факту попытки побега начато расследование. Предстоит проанализировать действия полицейских, доставлявших арестованного в изолятор.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 На севере Молдовы выпал первый снег
Силвия Раду прокомментировала итоги референдума
России запретили выставлять технику на авиасалоне в Фарнборо
Глава ЛНР выступил с заявлением в связи с ситуацией в республике
Песков прокомментировал выступление школьника в Бундестаге
Российский лыжник нашел объяснение царапинам на банках с пробами
В Кремле назвали дату большой пресс-конференции Путина
Опубликован экологический рейтинг городов России
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Спорт
«Спартак» выкинет «Марибор» из Европы Московский "Спартак" во вторник, 21 ноября, проведет очередной ключевой матч в Лиге чемпионов - в российскую столицу прибыл словенский "Марибор"
Авто
Автомошенники вспомнили старый способ «развода» (фото) Если владелец не заплатит, то, как уверяют авторы анонимных посланий, автомобиль может серьезно пострадать
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
Пенсионер открыл отель в старом «Жуке» среди пустыни
Исследование: средний срок окупаемости квартиры в Москве при сдаче в аренду составляет 22 года
В «Москва-Сити» достроили небоскреб «Федерация»
5 удивительных экодомов, в которых вам хотелось бы пожить
Леди
Знаменитые украшения, от которых одни проблемы Несчастья, связанные с этими украшениями, можно списать на смутные времена в истории, психические проблемы их владельцев, а можно поверить и в мистику
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь