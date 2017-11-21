Сильный дождь стал причиной появления «озера» на улице Станиславского в Ростове
После дождя, который прошел в
После дождя, который прошел в
Потоки воды превратили яму на улице, где продолжается масштабная реконструкция, в широкий и глубокий водоем.
Видео с данным объектов было опубликовано в социальных сетях одним из местных жителей, который надеется, что чиновники обратят внимание на данную проблему.
Напомним, ранее стало известно, что реконструкция улицы была приостановлена
Напомним, ранее планировалось, что проезжую часть замостят плиткой, однако от этой идеи отказались. Перекладка трамвайных путей будет производиться с учетом эксплуатации низкопольного трамвая, которые сейчас закупаются для
Полностью завершить работы на улице в администрации города планируют в мае 2018 года.