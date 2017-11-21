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16:59 (мск), источник: Деловое сообщество

Сильный дождь стал причиной появления «озера» на улице Станиславского в Ростове

После дождя, который прошел в Ростове-на-Дону, на улице Станиславского в районе проспекта Буденновского появилось озеро.

Потоки воды превратили яму на улице, где продолжается масштабная реконструкция, в широкий и глубокий водоем.

Видео с данным объектов было опубликовано в социальных сетях одним из местных жителей, который надеется, что чиновники обратят внимание на данную проблему.

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Напомним, ранее стало известно, что реконструкция улицы была приостановлена из-за того, что проектно-сметная документация не учитывала масштаб переделок инженерных коммуникаций. Проектно-сметная документация изменена на 60% и будет утверждена Главгосэкспертизой 5 декабря. Согласно новым изменениям, дорожное полотно улицы Станиславского будет выполнено из крупнозернового асфальта.

Напомним, ранее планировалось, что проезжую часть замостят плиткой, однако от этой идеи отказались. Перекладка трамвайных путей будет производиться с учетом эксплуатации низкопольного трамвая, которые сейчас закупаются для Ростова-на-Дону. На улице впервые появится ливнёвка, также будет отремонтирована проезжая часть и трамвайные пути. Все коммуникации (кроме контактной сети) уйдут под землю, однако, под трамвайным полотном их не будет. Работы проводит ОАО «ДРСУ».

Полностью завершить работы на улице в администрации города планируют в мае 2018 года.

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