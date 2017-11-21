Узбекистанцев обвиняют в похищении и убийстве турецкого бизнесмена

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. Граждане Узбекистана частично признали свою вину: похищение было, намерения убивать — нет. Согласно украинскому законодательству, им грозит от 15 лет до пожизненного срока заключения.

Началось все с того, что год назад трое молодых людей из Андижана приехали в Одессу и устроились на работу грузчиками на один из крупнейших в Европе оптово-розничных рынков «7-й километр». Его официальное название ООО «Промтоварный рынок». Он расположен за городом, на седьмом километре Овидеопольской дороги Измайловского направления. Поэтому в народе его называют просто седьмой километр. На нем трудится много иностранных граждан, в том числе из Узбекистана. Кто-то поваром, кто-то грузчиком, а кто-то просто торгует.

По прошествии некоторого времени один из андижанских парней, Музаффар подружился с предпринимателем из Турции Ахметом (имена изменены по этическим соображениям), который торговал на рынке тканями турецкого производства. Постепенно они подружились, Ахмет стал доверять ему самостоятельно проводить некоторые сделки, и в конце концов они стали компаньонами. Правда, последнее обстоятельство не имеет документального подтверждения и известно только со слов андижанского парня.

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На родине у Музаффара сильно болел отец. У него было довольно серьезное сердечное заболевание. В один из дней ему позвонили родственники и сообщили, что состояние отца резко ухудшилось и требуются деньги на его госпитализацию и дорогие лекарства.

Музаффар попросил Ахмета дать ему его долю, но последний сказал, что не может сейчас вытащить деньги из оборота, и попросил подождать немного. Прошло несколько дней, но денег так и не было. Возможно, Ахмет не поверил ему, или он действительно на тот момент не имел возможности дать Музаффару необходимое количество денег. Но все это в дальнейшем привело к трагическим последствиям для сразу нескольких семей из Узбекистана и Турции.

Тогда Музаффар призвал на помощь своих андижанских земляков, с которыми он начал свой трудовой путь на рынке. Они, обсудив проблему и рассмотрев несколько вариантов ее разрешения, пришли к фатальному решению забрать деньги силой. Что это, простая человеческая глупость, проснувшийся бунтарский дух, обостренное чувство справедливости? Или простая, но уже устоявшаяся привычка рассчитывать только на себя? Кто теперь скажет…

И вот в один из одесских вечеров трое наших «героев» подъехали к дому турецкого торговца тканями. Они поднялись по лестнице, двое остановились, не доходя одного пролета до квартиры, где проживал Ахмет, а Музаффар подошел к двери и позвонил.

Когда они с Ахметом прошли в гостиную, он попросился в туалет, а сам открыл дверь своим подельникам. По-другому и не скажешь. Ведь чем бы они ни руководствовались, они явно и осознанно шли на преступление.

Когда Ахмет увидел, что произошло, он сразу понял — ничего хорошего его не ждет. Он побежал к телефону, который лежал на столике, но не успел. Тройка накинулась на него и завязалась драка. После одного из ударов хозяин квартиры упал и при падении ударился головой о край того самого столика, потеряв сознание.

Увидев все это, ребята немного опешили. Все произошло не по их сценарию. Ведь они, по их словам, хотели только пригрозить ему и в случае необходимости нанести пару-тройку ударов для подтверждения своих твердых намерений забрать деньги, во что бы то ни стало. Но, как говорится, человек предполагает, а Бог располагает!

Когда молодые люди пришли в себя, они принялись искать деньги, но не нашли, ничего кроме небольшой суммы. Тогда они решили забрать его с собой, отвезти в укромное место, чтобы принять решение, как поступить дальше. Ведь в квартире оставаться было нельзя, в любой момент могли прийти друзья или знакомые Ахмета, да и соседи могли вызвать милицию, услышав шум драки. Ребята попытались привести его в чувства, но он никак не реагировал.

После небольшого раздумья у них родился план. Музаффар и один из его дружков подняли Ахмета, взяли под руки и положили их на свои плечи, пытаясь изобразить картину, будто двое друзей помогают сильно опьяневшему товарищу. Параллельно с этим третий соучастник быстро протер места, где они могли оставить отпечатки своих пальцев, и побежал подгонять машину к подъезду. Эту незатейливую постановку они, по их признанию, видели в каком-то сериале. При этом они захватили айфон турецкого бизнесмена, по которому их в дальнейшем и вычислили.

Положив Ахмета в багажник, предварительно заклеив ему рот скотчем и завязав наспех руки и ноги, они поехали в лесополосу, подальше от любопытных глаз. Там они намеревались склонить его к решению отдать им деньги. Когда компания приехала на место назначения и достала турецкого бизнесмена из багажника, они снова попытались привести его в чувства.

Но увидев, что он снова никак не реагирует и его пульс не прощупывается, ребята поняли, что он уже мертв. Тогда их охватил настоящий ужас, едва не переросший в панику. После непродолжительных споров они не придумали ничего лучшего, как закопать труп. Вот так из борцов за справедливость они в одночасье, в глазах следствия, превратились в самых настоящих преступников и убийц.

Конечно, может показаться, что они заранее не исключали такого варианта развития событий. Можно даже предположить, что и долга никакого не было и они просто решились на грабеж с дальнейшим устранением свидетеля. Но тогда им незачем было забирать с собой труп и закапывать где-то.

Просто удалили бы следы своего присутствия в квартире, попытались создать себе алиби и ни в коем случае не брали бы с собой на дело мобильные телефоны, чтобы их не вычислили по биллингу. Любители криминальных сериалов должны были непременно знать эти нехитрые приемы.

Версий произошедшего может быть множество. Следствие склоняется к мысли, что Ахмета намеренно убили непосредственно в лесополосе. Правда, экспертиза не подтвердила это, но и не опровергла. В любом случае это преступление, причем довольно тяжкое. И оправдать действия ребят довольно затруднительно, чем бы они ни руководствовались в своих поступках. Но даже они имели право на защиту.

Однако назначенный бесплатный адвокат не явился на первое заседание суда. До этого он пару раз посетил допросы подозреваемых, не внося в них никаких поправок. А до этого он даже не встретился с ребятами и не поговорил с ними, чтобы выстроить линию защиты. Но на квалифицированного адвоката денег у них не было. Впрочем, как и у их семей, проживающих на родине.

Тогда родственники через знакомых в Одессе и узбекскую диаспору вышли на другого юриста, Алишера Садыкова. Он помимо юридической практики активно участвует в жизни соотечественников на Украине, являясь главой координационного совета Всемирного конгресса узбекских объединений в Украине.

Основная задача организации — лоббирование интересов граждан Узбекистана, проживающих в Незалежной, ознакомление местного населения с богатым культурным наследием узбекского народа, его обычаями и национальными традициями. Большое значение придается и правозащитной деятельности. Поэтому и было принято решение оказать юридическую помощь нашим «героям», несмотря на степень их вины.

Как отметил в беседе с корреспондентом «Новости Узбекистана» адвокат А. Садыков, любой человек имеет право на правовую защиту, а граждане, проживающие в чужих странах, нуждаются в ней особо. Да, наши земляки совершили преступление, из-за которого погиб человек. И неважно кем он был, бизнесменом или рабочим, турком или украинцем. Но надо во всем разобраться и понять всю картину преступления. Без должной поддержки со стороны защиты следствие зачастую не утруждает себя скрупулезной работой и может пропустить немаловажные детали, чтобы поскорее закрыть дело.

А нужна объективная оценка произошедшего, чтобы наказание было соразмерно совершенному противозаконному деянию. Согласитесь, что между преднамеренным убийством и причинением смерти по неосторожности или даже причинением тяжкого вреда здоровью, повлекшим за собой смерть, большая разница. В первом случае грозит пожизненный срок, в других — не более 15 лет.

Помимо этого, есть и несколько немаловажных психологических нюансов, добавил А. Садыков. Наши законопослушные соотечественники, которых подавляющее большинство, должны чувствовать, что они не одни, их судьбы нам не безразличны. Тогда у них будет уверенность, что их не оставят в беде. И не обязательно в области уголовного права, но и в любых других ситуациях.