На юго-западе Петербурга землекопы отрыли бомбу у железной дороги, электрички не отменены

Как стало известно «Фонтанке», днем 21 ноября при рытье траншеи для теплотрассы землекопы наткнулись на заржавелый снаряд времен Великой Отечественной. Вызванные сотрудники транспортной полиции оцепили местность. Было принято решение не останавливать движение электропоездов, так как снаряд находится на относительном удалении от полотна.