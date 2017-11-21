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16:07 (мск), источник: Фонтанка

На юго-западе Петербурга землекопы отрыли бомбу у железной дороги, электрички не отменены

У железнодорожной станции «Горелово» на юго-западе Петербурга откопали снаряд. Транспортная полиция выставила оцепление, электрички идут по расписанию.

Как стало известно «Фонтанке», днем 21 ноября при рытье траншеи для теплотрассы землекопы наткнулись на заржавелый снаряд времен Великой Отечественной. Вызванные сотрудники транспортной полиции оцепили местность. Было принято решение не останавливать движение электропоездов, так как снаряд находится на относительном удалении от полотна.

В УТ МВД по Северо-Западу «Фонтанке» подтвердили вызов к станции. Проводится проверка.

Тип снаряда определят взрывотехники Росгвардии, они едут к «Горелово».

Ежедневно мимо станции между Петербургом и Гатчиной курсируют 34 электрички в обоих направлениях.

© Фонтанка. Ру.

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