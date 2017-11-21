На юго-западе Петербурга землекопы отрыли бомбу у железной дороги, электрички не отменены
У железнодорожной станции «Горелово» на
У железнодорожной станции «Горелово» на
Как стало известно «Фонтанке», днем 21 ноября при рытье траншеи для теплотрассы землекопы наткнулись на заржавелый снаряд времен Великой Отечественной. Вызванные сотрудники транспортной полиции оцепили местность. Было принято решение не останавливать движение электропоездов, так как снаряд находится на относительном удалении от полотна.
В УТ МВД по
Тип снаряда определят взрывотехники Росгвардии, они едут к «Горелово».
Ежедневно мимо станции между Петербургом и Гатчиной курсируют 34 электрички в обоих направлениях.
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