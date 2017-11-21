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17:16 (мск), источник: Югополис

Мошенники из Краснодара обманули 1500 жителей российских городов с помощью глазных капель

Ленинский районный суд Краснодара, согласившись с доказательствами, представленными государственным обвинителем прокуратуры Западного административного округа, вынес приговор в отношении семи жителей города.

В суде установлено, что с января 2012 по ноябрь 2014 года была организована деятельность по распространению на территории всей России «эффективных» глазных капель. Для совершения преступления была создана группа с четким распределением ролей.

Выступая от имени несуществующего индивидуального предпринимателя, члены преступной группы приобретали в аптеках дешевые капли для глаз, удаляли с флаконов этикетку и взамен клеили этикетки препаратов с названиями: «Хрусталин», «Экстракт Алоэ», «Чистый взгляд», «Исцелин», «Светодар», «Галазомир», «Зоркий глаз» с показаниями к применению для излечения от глазных болезней, в том числе глаукомы и катаракты. Для продажи капель они создали интернет-сайты вымышленных медицинских центров, распространяли рекламу в СМИ, наладили функционирование диспетчерских пунктов и оперативную доставку и отправку через «Почту России» глазных капель по цене 15−18 тысяч рублей при условии приобретения курса лечения.

Этот факт был выявлен в ноябре 2014 года оперативными сотрудниками ФСБ и полиции.

Всего за данный период преступная группа похитила у 1590 граждан свыше 26 млн рублей.

Суд приговорил организатора группы к 4 годам лишения свободы, соучастникам назначил от 2,5 до 3,5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Двоим мошенницам отсрочено реальное отбывание наказания до достижения их несовершеннолетними детьми возраста 14 лет.

На имущество осужденных наложен арест.

Приговор не вступил в законную силу, сообщает «Югополису» пресс-служба прокуратуры Краснодарского края.

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