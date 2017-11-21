В Волгограде мужчине дали пять лет за пятимиллионную взятку

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в апреле 2017 года мужчина передал пять миллионов рублей взятки, которая, якобы, предназначалась для передачи следователям СУ СК по региону за то, чтобы они прекратили уголовные дела в отношении нескольких лиц.