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17:12 (мск), источник: Комсомольская правда

В Волгограде мужчине дали пять лет за пятимиллионную взятку

Житель Волгограда Араз Гусейнов проведет пять лет в колонии строгого режима за покушение на дачу взятки в особо крупном размере.

Как рассказала «КП-Волгоград» старший помощник прокурора Волгоградской области по взаимодействию со СМИ Ольга Токарева, в апреле 2017 года мужчина передал пять миллионов рублей взятки, которая, якобы, предназначалась для передачи следователям СУ СК по региону за то, чтобы они прекратили уголовные дела в отношении нескольких лиц.

Вину в содеянном обвиняемый полностью признал. Уголовное дело было возбуждено по материалам УФСБ, расследование проводилось СУ СК. Расследованием дела занимался следственный отдел по Центральному району СУ СКР по Волгоградской области, гособвинение поддерживалось прокуратурой Центрального района. Решением суда мужчина приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии строгого режима.

Отметим, что приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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