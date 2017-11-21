Суд отправил на принудительное лечение екатеринбуржца, напавшего в роддоме на беременную жену

«Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным следствия, вечером 29 июля текущего года в комнате посещений роддома № 14 в переулке Суворовский 28-летний мужчина не менее двадцати раз ударил ножом свою жену, находящуюся на девятом месяце беременности. Когда женщина упала на пол, он посчитал, что супруга скончается, ее беременность будет прервана, и скрылся.

Между тем благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина осталась жива и родила мальчика.

Ее мужу инкриминировались ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По заключению комиссии экспертов, фигурант страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих. Дело было направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.