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16:16 (мск), источник: Интерфакс

Суд отправил на принудительное лечение екатеринбуржца, напавшего в роддоме на беременную жену

Екатеринбург. 21 ноября. ИНТЕРФАКС-УРАЛ — Орджоникидзевский районный суд Екатеринбурга во вторник рассмотрел уголовное дело местного жителя, напавшего с ножом на свою беременную жену в одном из городских роддомов, сообщили агентству «Интерфакс-Урал» в суде.

«Суд вынес постановление о применении принудительных мер медицинского характера», — сказал собеседник агентства.

Как сообщалось, по данным следствия, вечером 29 июля текущего года в комнате посещений роддома № 14 в переулке Суворовский 28-летний мужчина не менее двадцати раз ударил ножом свою жену, находящуюся на девятом месяце беременности. Когда женщина упала на пол, он посчитал, что супруга скончается, ее беременность будет прервана, и скрылся.

Между тем благодаря своевременно оказанной медпомощи женщина осталась жива и родила мальчика.

Ее мужу инкриминировались ч.3 ст. 30, ч.2 ст. 105 УК РФ (покушение на убийство женщины, заведомо для виновного находящейся в состоянии беременности).

По заключению комиссии экспертов, фигурант страдает тяжелым хроническим психическим расстройством и представляет опасность для себя и окружающих. Дело было направлено в суд для применения принудительных мер медицинского характера.

При этом мужчина ранее был судим по ч.4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть человека) С женой он познакомился по переписке во время отбывания наказания в исправительной колонии на севере Свердловской области.

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