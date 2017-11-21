Бывший директор СПК в Молодечненском попался на взятке $1 тыс

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 21 ноя — Sputnik. Сотрудники правоохранительных органов задержали в Молодечненском районе бывшего директора сельскохозяйственного унитарного предприятия «Видевщина», который подозревается в совершении коррупционных преступлений, сообщила Sputnik во вторник официальный представитель УСК по Минской области Татьяна Белоног.

По информации следователей, бывший руководитель получил от минчанина тысячу долларов за выделение на землях предприятия участка для ведения фермерского хозяйства.

«Задержанному предъявлено обвинение в получении взятки. В отношении него применена мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время обвиняемый уволен с занимаемой должности», — сказала Белоног, уточнив, что на имущество гражданина был наложен арест.

По словам Белоног, есть данные, что это не единственное правонарушение, совершенное бывшим директором, — следствие располагает информацией о служебном подлоге и хищении имущества предприятия.