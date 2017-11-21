Двое пьяных мужчин напали на военнослужащих в Темиртау

Источник: Nur.kz

Войсковой наряд в составе военнослужащих воинской части 5516 Национальной гвардии задержали в Темиртау двоих молодых парней, которые нарушили правила дорожного движения и кричали на улице.

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На предложение проехать с ними в наркологию парни стали огрызаться. Один из них несколько раз ударил солдата, после чего нарушители попытались скрыться. Однако далеко уйти им не удалось. Военнослужащие вызвали подкрепление.

В отношении темиртаусцев был составлен административный протокол. Их предали суду. Судья не стал с ними церемониться и назначил им 5 суток административного ареста.

Кроме того, распустившему кулаки темиртаусцу грозит уголовное наказание. Суд постановил направить материалы дела в УВД города Темиртау.