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16:20 (мск), источник: Nur.kz

Двое пьяных мужчин напали на военнослужащих в Темиртау

В Темиртау военнослужащие задержали нетрезвых мужчин, которые при попытке медосвидетельствования оказали неповиновение и активное сопротивление, передает корреспондент NUR.KZ.

Источник: Nur.kz

Войсковой наряд в составе военнослужащих воинской части 5516 Национальной гвардии задержали в Темиртау двоих молодых парней, которые нарушили правила дорожного движения и кричали на улице.

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На предложение проехать с ними в наркологию парни стали огрызаться. Один из них несколько раз ударил солдата, после чего нарушители попытались скрыться. Однако далеко уйти им не удалось. Военнослужащие вызвали подкрепление.

В отношении темиртаусцев был составлен административный протокол. Их предали суду. Судья не стал с ними церемониться и назначил им 5 суток административного ареста.

Кроме того, распустившему кулаки темиртаусцу грозит уголовное наказание. Суд постановил направить материалы дела в УВД города Темиртау.

«Судья специализированного административного суда Темиртау Шортанбаев постановил, признать подсудимых виновными в совершении административного правонарушения, предусмотренного частью 1 статьи 667 “Неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника (военнослужащего) правоохранительного или специального государственного органа, органа военной полиции, судебного пристава, судебного исполнителя” Кодекса Республики Казахстан об административных правонарушениях, по данной статье привлечь их к административной ответственности и наложить на них административное взыскание в виде административного ареста сроком на 5 суток», — сообщил заведующий канцеляриеи специализированного админитративного суда города Темиртау Куаныш Шокан.

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