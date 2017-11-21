В Ташкенте поймали третьего сбежавшего из психлечебницы
В понедельник милиция объявила план «Перехват» в Ташкенте и в этот же день задержала двоих беглецов.
В понедельник милиция объявила план «Перехват» в Ташкенте и в этот же день задержала двоих беглецов.
ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте на территории рынка «Абу Сахий» Чиланзарского района милиционеры поймали третьего сбежавшего из психиатрической больницы.
По информации ГУВД узбекской столицы, во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и угрожал им ножом.
В понедельник в Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов. В городе был объявлен план «Перехват». В этот же день удалось задержать двоих беглецов.
По данным правоохранителей, все сбежавшие — бывшие уголовники: один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.