В Ташкенте поймали третьего сбежавшего из психлечебницы

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте на территории рынка «Абу Сахий» Чиланзарского района милиционеры поймали третьего сбежавшего из психиатрической больницы.

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По информации ГУВД узбекской столицы, во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и угрожал им ножом.

В понедельник в Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов. В городе был объявлен план «Перехват». В этот же день удалось задержать двоих беглецов.