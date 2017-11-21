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16:16 (мск), источник: Sputnik

В Ташкенте поймали третьего сбежавшего из психлечебницы

В понедельник милиция объявила план «Перехват» в Ташкенте и в этот же день задержала двоих беглецов.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 21 ноя — Sputnik. В Ташкенте на территории рынка «Абу Сахий» Чиланзарского района милиционеры поймали третьего сбежавшего из психиатрической больницы.

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По информации ГУВД узбекской столицы, во время задержания мужчина пытался оказать сопротивление сотрудникам органов внутренних дел и угрожал им ножом.

В понедельник в Ташкенте из республиканской психиатрической больницы с интенсивным наблюдением сбежали трое пациентов. В городе был объявлен план «Перехват». В этот же день удалось задержать двоих беглецов.

По данным правоохранителей, все сбежавшие — бывшие уголовники: один из них был уличен в воровстве, второй распространял наркотики и совершил побег из мест лишения свободы, третий обвинялся в нанесении телесных повреждений.

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