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18:17 (мск), источник: Русская служба Би-би-си

Исчезнувшая субмарина: что могло произойти на «Сан-Хуане»?

Эксперт объясняет, почему подводные лодки так трудно обнаружить, что происходит с экипажем и какие опасности подстерегают подводников в случае аварии.

Источник: AP 2017

У берегов Аргентины продолжаются поиски пропавшей неделю назад подводной лодки с 44 членами экипажа на борту.

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Во время последнего сеанса связи командир субмарины «Сан-Хуан» доложил, что на борту возникли проблемы, вызванные коротким замыканием.

Почему подлодку ищут так долго?

Подводные лодки специально проектируют таким образом, чтобы их было трудно обнаружить. Это связано с тем, что их задача, как правило, вести скрытое наблюдение.

Доктор Роберт Фарлей, профессор университета Кентукки, который занимается этой темой, объясняет, что, если субмарина легла на дно с выключенными двигателями, слившись с окружающим ландшафтом, установить ее местонахождение исключительно сложно.

Шум, который при иных обстоятельствах был бы обнаружен так называемым пассивным гидролокатором, искажается, и для отраженных сигналов активного сонара лодка выглядит как часть морского дна.
Роберт Фарлей
Доктор, профессор университета Кентукки

Так как же тогда искать подводные лодки?

У командиров и экипажа есть несколько способов, чтобы сообщить о местонахождения лодки в случае опасности.

Это могут быть сигналы, которые субмарина передает морским базам или дружественным судам. Кроме того экипаж может выпустить аварийный буй, который всплывает на поверхность, оставаясь при этом связанным с субмариной.

Сколько времени есть у экипажа после погружения?

Количество дней, которые команда может оставаться под водой, зависит от того, как долго длилось погружение до этого и насколько экипаж подготовлен к перебоям с энергией.

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«Если аккумуляторы были заряжены и на борту достаточно кислорода, то прогноз может быть оптимистическим», — говорит профессор.

В отношении аргентинской подлодки он также добавил: «Если они хорошо подготовлены, то смогут продержаться до десяти дней».

Как команду готовят к таким ситуациям?

Один из самых важных навыков, который нужен членам экипажа в аварийной ситуации, это снижение частоты дыхания. Это помогает экономить кислород.

Как объясняет профессор Фарлей, научиться этому крайне сложно.

С учетом обстоятельств он добавляет, что, скорее всего, команда будет меньше двигаться и говорить, чтобы не расходовать кислород.

В поисках пропавшей подлодки используют специальный спасательный модуль, который доставили из США | Источник: Daniel Moreno/U.S. Southern Command

Вероятно, на подлодке холодно и сыро, что может оказать ощутимое эмоциональное давление на человека. Но экипаж субмарин к такому тоже должен быть готов.

Члены команды, скорее всего, установят распорядок, позволяющий им чувствовать себя комфортно насколько это возможно и свести к минимуму все перемещения. В ожидании помощи они продолжат поддерживать друг друга.

Что могло пойти не так?

В случае с подводной лодкой «Сан-Хуан» это по-прежнему неизвестно.

Но, как говорит профессор Фарлей, судя по сообщениям о проблемах с аккумуляторами, возможно, произошел какой-то сбой в электросистеме.

Такая поломка может вывести из строя и электродвигатели, и систему связи.

Существует ли аварийный план для таких случаев?

Если у подлодки возникают проблемы с подъемом на поверхность, существует несколько способов их решения.

Для того чтобы повысить плавучесть, подводники могут опустошить топливные баки и сбросить балласт. Как только это сделано, камеры заполняют воздухом, что помогает лодке всплыть.

У субмарин также есть горизонтальные рули — своего рода подводные крылья, которые направляют потоки воды, когда лодка при движении поднимает или опускает нос, помогая ей маневрировать в водной среде.

Карта поисков субмарины «Сан-Хуан» | Источник: Русская служба Би-би-си

Каковы главные угрозы для экипажа?

При возможной нехватке кислорода и избытке окиси углерода самый серьезный риск для членов команды — это удушье.

Кислород поступает на борт либо из баллонов, либо с помощью генератора, который путем электролиза выделяет кислород из воды. Однако в случае проблем с энергоустановкой этот процесс может быть затруднен и запасы кислорода на борту начнут истощаться.

Существуют и другие опасности.

В частности профессор Фарлей указывает на то, что если в какой-либо отсек субмарины начнет поступать вода, это может вызывать короткое замыкание, что ведет к пожарам «и прочим неприятным вещам».

Дизель-электрическая подлодка «Сан-Хуан» пропала 15 ноября
Построена в Германиив 1983 году
Длина66 метров
Экипаж44 человека
Максимальная скорость45 км/ч
Дальность хода22 224 км
BBC В данном материале на законных основаниях могут быть размещены дополнительные визуальные элементы. "Русская служба Би-би-си" не несет ответственности за их содержимое.
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