Пьяный калининградец на джипе пытался скрыться от инспекторов ГИБДД
За сутки в Калининградской области задержаны три водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает
За сутки в Калининградской области задержаны три водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает
Ночью на улице Невского в Калининграде задержали пьяного мотоциклиста. Как оказалось, это уже не первый случай, когда 23-летнего жителя Зеленоградского района задерживали пьяным за рулем. Второго выпивоху задержали на Московском проспекте.
А вот третий злоумышленник — 39-летний водитель джипа сразу понял, чем ему грозит встреча с автоинспекторами и попытался скрыться. Ведь в январе прошлого года мужчину лишили прав на два года как раз по «пьяной статье».
В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».