Пьяный калининградец на джипе пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

Ночью на улице Невского в Калининграде задержали пьяного мотоциклиста. Как оказалось, это уже не первый случай, когда 23-летнего жителя Зеленоградского района задерживали пьяным за рулем. Второго выпивоху задержали на Московском проспекте.

А вот третий злоумышленник — 39-летний водитель джипа сразу понял, чем ему грозит встреча с автоинспекторами и попытался скрыться. Ведь в январе прошлого года мужчину лишили прав на два года как раз по «пьяной статье».