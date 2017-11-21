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17:14 (мск), источник: Комсомольская правда

Пьяный калининградец на джипе пытался скрыться от инспекторов ГИБДД

За сутки в Калининградской области задержаны три водителя за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.

Источник: Комсомольская правда

Ночью на улице Невского в Калининграде задержали пьяного мотоциклиста. Как оказалось, это уже не первый случай, когда 23-летнего жителя Зеленоградского района задерживали пьяным за рулем. Второго выпивоху задержали на Московском проспекте.

А вот третий злоумышленник — 39-летний водитель джипа сразу понял, чем ему грозит встреча с автоинспекторами и попытался скрыться. Ведь в январе прошлого года мужчину лишили прав на два года как раз по «пьяной статье».

В отношении всех задержанных возбудили уголовные дела по статье 264.1 Уголовного кодекса Российской Федерации «Повторное нарушение ПДД лицом, подвергнутым административному наказанию».

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