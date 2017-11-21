В Кишиневе в крупное ДТП попали такси и молоковоз
Этим утром в столице произошло столкновение такси и молоковоза. В социальной сети появились изображения с места аварии.
|Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проектыВсе проекты
Этим утром в столице произошло столкновение такси и молоковоза. В социальной сети появились изображения с места аварии.
Судя по подписям к изображению, столкновение произошло на выезде со столичной улицы Варница по направлению к зоопарку.
На момент столкновения в такси не было пассажиров. Виновник аварии устанавливается.