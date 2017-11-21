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16:38 (мск), источник: Actualitati.md

В Кишиневе в крупное ДТП попали такси и молоковоз

Этим утром в столице произошло столкновение такси и молоковоза. В социальной сети появились изображения с места аварии.

Источник: Actualitati.md

Судя по подписям к изображению, столкновение произошло на выезде со столичной улицы Варница по направлению к зоопарку.

На момент столкновения в такси не было пассажиров. Виновник аварии устанавливается.

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