Новые подробности ограбления банка в Могилеве: заложников было не 5, а 14

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Могилеве произошло резонансное преступление: мужчина попытался ограбить отделение Беларусбанка, взял заложников, а при задрежании отстреливался и был ранен. Сегодня стали известны новые подробности ограбления. Оказывается, заложников было не пять, как сообщалось изначально, а 14. Из них шестеро — сотрудники отделения банка, а еще восемь — клиенты.

Кроме того, у несостоявшегося грабителя (ему, кстати, 28 лет) российское гражданство и вид на жительство в Беларуси. Родом он из Магадана, а в Могилев переехал в этом году, чтобы жить вместе с мамой. Также у злоумышленника военное прошлое: он прошел призывную службу во внутренних войсках в МВД во Владивостоке, а потом служил в военизированном отряде МЧС в Магаданской области.