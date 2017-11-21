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16:37 (мск), источник: Комсомольская правда

Новые подробности ограбления банка в Могилеве: заложников было не 5, а 14

А сам грабитель успел отслужить в армии в России.

Источник: Комсомольская правда

Вчера в Могилеве произошло резонансное преступление: мужчина попытался ограбить отделение Беларусбанка, взял заложников, а при задрежании отстреливался и был ранен. Сегодня стали известны новые подробности ограбления. Оказывается, заложников было не пять, как сообщалось изначально, а 14. Из них шестеро — сотрудники отделения банка, а еще восемь — клиенты.

Кроме того, у несостоявшегося грабителя (ему, кстати, 28 лет) российское гражданство и вид на жительство в Беларуси. Родом он из Магадана, а в Могилев переехал в этом году, чтобы жить вместе с мамой. Также у злоумышленника военное прошлое: он прошел призывную службу во внутренних войсках в МВД во Владивостоке, а потом служил в военизированном отряде МЧС в Магаданской области.

Как сообщает БелаПАН, после обысков в квартире грабителя у него изъяли компьютерную технику. Кстати, при себе у него нашли 9 тысяч рублей, 2000 российских рублей и более 100 долларов. Видимо, это то, что удалось забрать из банка.

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