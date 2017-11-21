В петербургском супермаркете мясник избил покупателя

Как сообщает ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, звонок по телефону: «02» поступил от покупателей, которые стали свидетелями драки.

Прибывшие на место полицейские выяснили, что между сотрудником супермаркета и посетителем сначала произошла словесная перепалка.

Исчерпав все аргументы, работник магазина вышел из-за прилавка и ударил посетителя кулаком по голове. Сейчас мужчина доставлен в полицию для разбирательств, по результатам проверки в полиции обещают принять процессуальное решение. Пострадавший же госпитализирован с подозрением на травму головы.