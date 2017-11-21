В петербургском супермаркете мясник избил покупателя
Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах драки, которая произошла супермаркете, расположенном на улице Звездной, 1. Покупателя после стычки с мясником доставили в больницу.
Петербургские полицейские разбираются в обстоятельствах драки, которая произошла супермаркете, расположенном на улице Звездной, 1. Покупателя после стычки с мясником доставили в больницу.
Как сообщает ГУ МВД по
Прибывшие на место полицейские выяснили, что между сотрудником супермаркета и посетителем сначала произошла словесная перепалка.
Исчерпав все аргументы, работник магазина вышел
Как рассказали стражам порядка свидетели происшествия, пострадавший посетитель пришел в магазин пьяным и вел себя неадекватно, приставал к покупателям и сотрудникам супермаркета.