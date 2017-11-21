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17:01 (мск), источник: БЕЛТА

В Бресте овчарка покусала школьника на остановке общественного транспорта

21 ноября, Брест /Корр. БЕЛТА/. В Бресте сотрудники правоохранительных органов проводят проверку по факту травмирования 11-летнего мальчика на остановке общественного транспорта, сообщила БЕЛТА официальный представитель УВД Брестского облисполкома Анна Иващенко.

Источник: БЕЛТА

Инцидент произошел сегодня около 14.00 на остановке «ЦУМ», где мальчик ждал свою маму. Неожиданно подбежавшая собака укусила ребенка за ногу. Тут же рядом оказалась хозяйка пса (на вид 25−30 лет), она надела на него поводок и намордник и спешно запрыгнула в автобус № 50, следующий в сторону площади Ленина.

Один из очевидцев сообщил о случившемся милиционеру. Приметы женщины оперативно были переданы по линии 102. В настоящее время она разыскивается. Ей грозит административная ответственность по ч.1 ст. 15.47 (нарушение правил содержания домашних животных) КоАП. Санкции статьи предусматривают предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин (одна БВ составляет Br23). Также правоохранителям предстоит выяснить, была ли привита собака от бешенства.

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