В Бресте овчарка покусала школьника на остановке общественного транспорта

Инцидент произошел сегодня около 14.00 на остановке «ЦУМ», где мальчик ждал свою маму. Неожиданно подбежавшая собака укусила ребенка за ногу. Тут же рядом оказалась хозяйка пса (на вид 25−30 лет), она надела на него поводок и намордник и спешно запрыгнула в автобус № 50, следующий в сторону площади Ленина.

Один из очевидцев сообщил о случившемся милиционеру. Приметы женщины оперативно были переданы по линии 102. В настоящее время она разыскивается. Ей грозит административная ответственность по ч.1 ст. 15.47 (нарушение правил содержания домашних животных) КоАП. Санкции статьи предусматривают предупреждение или наложение штрафа в размере от одной до пятнадцати базовых величин (одна БВ составляет Br23). Также правоохранителям предстоит выяснить, была ли привита собака от бешенства.