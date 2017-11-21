Учителя с поддельными дипломами преподавали в школах Рудного
У нескольких педагогов школ Рудного обнаружили поддельные дипломы об образовании.
У нескольких педагогов школ Рудного обнаружили поддельные дипломы об образовании.
АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Семеро учителей в школах города Рудного оказались владельцами поддельных дипломов о высшем образовании. Сегодня они стали фигурантами досудебных расследований по фактам незаконного использования дипломов.
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«В результате неправомерных действий работниками бюджетных организаций необоснованно выплачена заработная плата на сумму около 6 миллионов тенге, из которых уже возвращено в бюджет государства в размере 1,5 миллиона тенге», — отметили в прокуратуре Костанайской области.
По всем фактам незаконного использования преподавателями поддельных дипломов проводятся досудебные расследования и устанавливаются источники их приобретения.