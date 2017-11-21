Учителя с поддельными дипломами преподавали в школах Рудного

Источник: Sputniknews.kz

АСТАНА, 21 ноя — Sputnik. Семеро учителей в школах города Рудного оказались владельцами поддельных дипломов о высшем образовании. Сегодня они стали фигурантами досудебных расследований по фактам незаконного использования дипломов.

По информации пресс-службы прокуратуры Костанайской области, сотрудники надзорного органа выявили незаконных учителей в четырех школах Рудного. У всех них на руках оказались фальшивые дипломы Аркалыкского государственного педагогического института им. Ыбрая Алтынсарина. Учителя-мошенники в течение нескольких лет преподавали детям русский и английский языки, а также физкультуру.

«В результате неправомерных действий работниками бюджетных организаций необоснованно выплачена заработная плата на сумму около 6 миллионов тенге, из которых уже возвращено в бюджет государства в размере 1,5 миллиона тенге», — отметили в прокуратуре Костанайской области.