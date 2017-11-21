Радиационный выброс в Челябинске обошел Пермь стороной
«В Перми радиационный фон в эти дни был в норме», — сообщили в МЧС.
«В Перми радиационный фон в эти дни был в норме», — сообщили в МЧС.
Еще в конце сентября метеорологи во Франции и Германии обнаружили в воздухе следы радиоактивного вещества — рутения-106. По их выводам, загрязнения попали в Европу с Южного Урала.
И вот, спустя почти два месяца, была обнародована информация Росгидрометцентра, который подтвердил, что посты в Челябинской области в конце сентября фиксировали высокое содержание в атмосфере радиоизотопа рутения.
— С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной
Агентство сообщило, что на этих постах был превышен фон предыдущего месяца по содержанию рутения в 986 и 440 раз, что соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение».
Челябинская область с нами почти по соседству. Мог ли рутений оттуда попасть в Прикамье, если уж он достиг Европы?
— На территории Пермского края расположены 15 постов контроля. Ежедневно в 8.30 по московскому времени снимаются показания, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Превышения уровня радиационного фона на них не было зарегистрировано ни в сентябре, ни сейчас. Кроме того, в 48 дежурных диспетчерских службах муниципальных образований имеются дозиметры. Они показывали, что радиационный фон на территории Пермского края был в норме и в сентябре, и в октябре. В норме он и сейчас.
— В это время у нас не было
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— Если бы была