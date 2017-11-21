Радиационный выброс в Челябинске обошел Пермь стороной

Еще в конце сентября метеорологи во Франции и Германии обнаружили в воздухе следы радиоактивного вещества — рутения-106. По их выводам, загрязнения попали в Европу с Южного Урала.

И вот, спустя почти два месяца, была обнародована информация Росгидрометцентра, который подтвердил, что посты в Челябинской области в конце сентября фиксировали высокое содержание в атмосфере радиоизотопа рутения.

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— С 25 сентября до 1 октября превышение суммарной бета-активности в пробах радиоактивных аэрозолей и выпадений фиксировали все посты, расположенные на Южном Урале, — процитировало агентство ТАСС сводку Росгидрометцентра. — В пробах радиоактивных аэрозолей из пунктов наблюдения Аргаяш и Новогорный обнаружен радиоизотоп Ru-106.

Агентство сообщило, что на этих постах был превышен фон предыдущего месяца по содержанию рутения в 986 и 440 раз, что соответствовало уровню «экстремально высокое загрязнение».

Челябинская область с нами почти по соседству. Мог ли рутений оттуда попасть в Прикамье, если уж он достиг Европы?

— На территории Пермского края расположены 15 постов контроля. Ежедневно в 8.30 по московскому времени снимаются показания, — сообщили в ГУ МЧС по Пермскому краю. — Превышения уровня радиационного фона на них не было зарегистрировано ни в сентябре, ни сейчас. Кроме того, в 48 дежурных диспетчерских службах муниципальных образований имеются дозиметры. Они показывали, что радиационный фон на территории Пермского края был в норме и в сентябре, и в октябре. В норме он и сейчас.

— В это время у нас не было юго-восточных ветров, — сообщил пермский метеоролог, инженер ГИС-центра ПГНИУ Андрей Шихов. — В Прикамье тогда преобладали северо-восточные ветры, и воздушные массы из Челябинска не могли попасть к нам.

— Вообще-то обычно содержание рутения в воздухе практически равно нулю, поэтому сообщения о том, что его было больше в 986 раз, чем обычно, мало о чем говорит. Чтобы он представлял угрозу, его должно было содержаться в воздухе в десятки тысяч раз больше обыкновенного, — считает профессор физики Пермского университета Анатолий Волынцев.