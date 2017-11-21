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17:29 (мск), источник: Комсомольская правда

В Воронежской области зять за убийство тещи может сесть в тюрьму на всю жизнь

Вместе с супругой он жил на пенсию пожилой женщины.

Первый заместитель прокурора области Василий Хромых утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 43-летнего жителя россошанца. Его обвиняют по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ «убийство лица, заведомо для виновного находящегося в беспомощном состоянии».

По данным следствия, в июне 2017 года мужчина, недовольный пребыванием 78-летней тещи в своей квартире, схватил нож и зарезал ее. Старушка умерла в больнице. При этом негодяй забыл о том, что вместе с женой находился на содержании у пожилой женщины, жил на ее пенсию.

— Уголовное дело направили в Воронежский областной суд. Зятю грозит пожизненное лишение свободы, — рассказали в региональной прокуратуре.

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