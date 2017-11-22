Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
СМИ: США приготовили крупную провокацию для уничтожения РФ, Китая
Ученые рассказали, почему полезно мыть посуду
Полиция Индии начала расследование в отношении Марии Шараповой
Суд наказал Польшу штрафом в €100 тыс. в день за Беловежскую Пущу
Семья выигравшей в лотерею 506 млн руб. заявила об угрозах
«Вырезали самое важное» Школьник c Ямала рассказал о выступлении в Бундестаге
Умер актер из «Трех мушкетеров»
49-летняя Ольга Кабо стала бабушкой: первое фото со съемок
На продажу выставлен идеальный Opel «из анекдота»
Lamborghini Urus показал внедорожный характер
Депутат: НАТО готовило нам сюрприз на Черном море
СМИ о деталях захвата центра Луганска неизвестными
Кейт Миддлтон повторила образ Дианы для приема у королевы
Модель Victoria’s Secret упала на подиуме во время показа
Наследник Джигарханяна объяснил, почему не общается с ним 18 лет
44-летняя Мария Порошина предстала в купальнике
Сколько квадратных метров можно купить за $1 млн в Москве
Монако не справляется с количеством миллионеров
Фоторепортажи
10Последствия тайфуна Дамри
8Внутри Монголии
09:02 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области сотрудники ФСБ нашли цех с поддельной «незамерзайкой»

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Сотрудники ФСБ пресекли деятельность нелегального цеха по производству незамерзающей жидкости для стеклоомывателей, который организовал в Тольятти 41-летний предприниматель, пишет «Самарская газета».

Как выяснили силовики, на территории цеха принимали сырье и разливали незамерзающую жидкость в пластиковые тары, а затем наклеивали этикетку «Сибирь». При этом разрешительные документы на производство непищевой продукции отсутствовали. Всего правоохранители изъяли 12 тонн готовой продукции. Известно, что товар реализовывали через сеть автомобильных магазинов и рынков Тольятти, Ульяновска и Пензы.

В настоящее время организатор подпольного производства задержан. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье «Незаконные производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Правительство ввело новый тип визы в Россию
В Думе поддержали идею выборочно запрещать въезд в страну
Присяжные предъявили обвинения организатору теракта в Нью-Йорке
«Спартак» гарантировал себе участие в весенней стадии еврокубков
США обвинили Россию в демпинге цен на стальную проволоку
В Тбилиси подозреваемые в терроризме открыли огонь по спецназу
Сооснователь Pixar отстранен из-за обвинений в домогательствах
Спорт
«Спартак» упустил победу над «Марибором» Теперь шансы москвичей на выход в 1/8 финала главного клубного турнира Европы крайне малы
Авто
В США продают старую «Ниву» за 7 600 долларов (фото) На американском сайте Craigslist появилось объявление о продаже отечественного внедорожника Лада «Нива» 1980 года выпуска
Hi-Tech
Ученые установили безопасное для психики время пользования смартфоном Вам никогда не казалось, что ваш гаджет сводит вас с ума?
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер неузнаваема на съемках: первые фото Для роли в сиквеле фильма «Человек-муравей» актрису заметно «состарили»
Недвижимость
«Я не готова к старым домам». Монологи о квартирах в новостройках
Элитная недвижимость в Москве дороже, чем в Берлине и Токио
Тайны подземелья. Интересные факты о метрополитенах мира
Собянин пообещал жилье всем обманутым дольщикам Москвы
Леди
В моду вошли шубы из экомеха (фото) Если ты еще не влюбилась в яркие, веселые шубы, в которых хоть на вечеринку, хоть на работу можно отправиться — то просто не нашла правильную
Дети
Наталья Водянова показала редкий снимок всех своих детей Пятеро наследников модели позировали для фото вместе с мамой и ее возлюбленным, Антуаном Арно.
Все о ремонте
Без кухни, но с граммофоном: интерьер квартиры в Москве
Что такое стиль лагом или как добавить в свою жизнь шведского благополучия
Как разместить системы хранения в типовой «двушке»
Как оформить маленький санузел: советы профи
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь