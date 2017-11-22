В Самарской области сотрудники ФСБ нашли цех с поддельной «незамерзайкой»

Как выяснили силовики, на территории цеха принимали сырье и разливали незамерзающую жидкость в пластиковые тары, а затем наклеивали этикетку «Сибирь». При этом разрешительные документы на производство непищевой продукции отсутствовали. Всего правоохранители изъяли 12 тонн готовой продукции. Известно, что товар реализовывали через сеть автомобильных магазинов и рынков Тольятти, Ульяновска и Пензы.