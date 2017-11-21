Дождь с рутением прошел в сентябре в Башкирии, угрозы экологии нет — Минприроды
Уфа. 21 ноября.
Уфа. 21 ноября.
«Эти показатели не представляют опасности для экологии города и республики, аварийной ситуации нет, превышения фоновых значений суммарной
При этом он отметил, что источник загрязнения пока неизвестен.
«В Башкирии нет даже потенциального источника выброса рутения, так как ни одно из промышленных предприятий республики никогда не использовало и не использует в производстве рутений-106», — сказал Р. Муниров.
Он пояснил, что наблюдение за радиационным фоном на территории Башкирии осуществляется на 33 станциях Башгидромета, показания которых затем два раза в месяц отправляются на обработку в Екатеринбург на ФГУП «Тайфун». Так, анализ показаний за октябрь в республике ожидают получить в конце ноября.
По данным ФГУП «Тайфун», в уфимском микрорайоне Дема
Между тем, как сообщил агентству источник в научных кругах, рутений-106 в норме не должен присутствовать в атмосфере вообще, а его обнаружение должно стать предметом обязательного пристального внимания и изучения.
Агентство пока не располагает комментариями управления Роспотребнадзора и других официальных органов в связи с данной информацией.