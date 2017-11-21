Дождь с рутением прошел в сентябре в Башкирии, угрозы экологии нет — Минприроды

«Эти показатели не представляют опасности для экологии города и республики, аварийной ситуации нет, превышения фоновых значений суммарной бета-активности атмосферных выпадений нет — они находятся в пределах нормы, но мы внимательно следим за ситуацией», — сообщил агентству «Интерфакс-Поволжье» заведующий сектором учета и контроля радиоактивных веществ и радиоактивных отходов отдела экологической безопасности министерства Рустэм Муниров.

При этом он отметил, что источник загрязнения пока неизвестен.

«В Башкирии нет даже потенциального источника выброса рутения, так как ни одно из промышленных предприятий республики никогда не использовало и не использует в производстве рутений-106», — сказал Р. Муниров.

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Он пояснил, что наблюдение за радиационным фоном на территории Башкирии осуществляется на 33 станциях Башгидромета, показания которых затем два раза в месяц отправляются на обработку в Екатеринбург на ФГУП «Тайфун». Так, анализ показаний за октябрь в республике ожидают получить в конце ноября.

По данным ФГУП «Тайфун», в уфимском микрорайоне Дема 26—27 сентября в пробах с повышенными значениями объемной активности и выпадений регистрировалось наличие изотопа рутений-106, концентрации которого составили 187 Бк/м2·в сутки.

Между тем, как сообщил агентству источник в научных кругах, рутений-106 в норме не должен присутствовать в атмосфере вообще, а его обнаружение должно стать предметом обязательного пристального внимания и изучения.