Почти на 10 млн тенге оштрафована экс-чиновница в Семее за взятку мясом
За взятку в пять килограммов мяса
За взятку в пять килограммов мяса
По данным портала, 9 млн 625 тыс тенге штрафа в течение ближайшего месяца должна будет выплатить в счет государства
За последние полтора месяца
Так, по данным следствия, 18 сентября 2017 года государственная служащая лично получила из рук бухгалтера
31 октября история повторилась, но уже с бухгалтером средней общеобразовательной школы им. Ибраева. За ускоренное и беспрепятственное снятие со счета основных средств школьного автобуса, а также
Таким образом, заместитель руководителя отдела образования Семея предстала перед судом по обвинениям в неоднократном совершении правонарушения в виде получения взятки, совершенном в значительном размере.
Рассмотрев дело об уголовном правонарушении в сокращенном порядке, предусмотренном ст. 366 ч. 3. п. 4 УК РК, суд № 2 Семея признал подсудимую виновной. Наказанием за содеянное ей стало присуждение штрафа в 70-кратном размере от суммы полученной взятки — 137, 5 тыс. тенге, то есть 9 млн 625 тыс. тенге. Одновременно подсудимая была пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.
Штраф в пользу государства осужденная должна будет заплатить в течение одного месяца со дня вступления в силу приговора суда.