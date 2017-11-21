Почти на 10 млн тенге оштрафована экс-чиновница в Семее за взятку мясом

Источник: Newtimes.kz

По данным портала, 9 млн 625 тыс тенге штрафа в течение ближайшего месяца должна будет выплатить в счет государства экс-заместитель руководителя отдела образования Семея за неоднократное получение взятки. Сегодня приговором суда № 2 Семея государственная служащая была признана виновной во взяточничестве и пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и органах местного самоуправления.

За последние полтора месяца экс-чиновница Семея была неоднократно замечена в получении небольших «подарков» от бухгалтеров нескольких учебных заведений Семейского региона.

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Так, по данным следствия, 18 сентября 2017 года государственная служащая лично получила из рук бухгалтера яслей-сада № 4 «Балдаурен» 10 тысяч тенге. А двумя дня позже еще и пять килограммов мяса на сумму 7500 тенге. За этот «скромный подарок» заместитель руководителя отдела образования города легко сократила образовавшееся расхождение в цифрах по выплате заработной платы за 9 месяцев 2017 года сотрудникам детского садика. И вообще, так сказать, обещала общее покровительство работнице бухгалтерии дошкольного учреждения.

31 октября история повторилась, но уже с бухгалтером средней общеобразовательной школы им. Ибраева. За ускоренное и беспрепятственное снятие со счета основных средств школьного автобуса, а также опять-таки за «общее покровительство» подсудимая назначила плату уже в сумме 120 тысяч тенге.

Таким образом, заместитель руководителя отдела образования Семея предстала перед судом по обвинениям в неоднократном совершении правонарушения в виде получения взятки, совершенном в значительном размере.

Рассмотрев дело об уголовном правонарушении в сокращенном порядке, предусмотренном ст. 366 ч. 3. п. 4 УК РК, суд № 2 Семея признал подсудимую виновной. Наказанием за содеянное ей стало присуждение штрафа в 70-кратном размере от суммы полученной взятки — 137, 5 тыс. тенге, то есть 9 млн 625 тыс. тенге. Одновременно подсудимая была пожизненно лишена права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления.