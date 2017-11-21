Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале

Днем 21 ноября на трассе под Полевским произошла страшная авария, в которой погибли двое полицейских.

По рассказам очевидцев в соцсетях, три экипажа ДПС преследовали легковой автомобиль. Возле развилки Станционный — Полевской одна из служебных машин вылетела с трассы. Чуть позже в районе Полдневой ВАЗ-2107 столкнулся со вторым патрульным автомобилем, после чего последний загорелся.