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17:52 (мск), источник: ИА УралИнформБюро

Двое полицейских сгорели заживо во время погони на Среднем Урале

Попав в ДТП.

Днем 21 ноября на трассе под Полевским произошла страшная авария, в которой погибли двое полицейских.

По рассказам очевидцев в соцсетях, три экипажа ДПС преследовали легковой автомобиль. Возле развилки Станционный — Полевской одна из служебных машин вылетела с трассы. Чуть позже в районе Полдневой ВАЗ-2107 столкнулся со вторым патрульным автомобилем, после чего последний загорелся.

Как сообщил «Уралинформбюро» официальный представитель ГУ МВД РФ по Свердловской области Валерий Горелых, оба полицейских, находившиеся в машине, погибли. Обстоятельства трагедии выясняются, более подробная информация появится позже. На место ДТП выехали руководители подразделений регионального главка.

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