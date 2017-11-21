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18:11 (мск), источник: Prokazan.ru

В Татарстане осудили супругов, которые избили трех полицейских

В Мензелинске осудили двух супругов, которые избили трех полицейских, об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры РТ.

6 июня пьяные 42-летняя женщина и ее 44-летний супруг в гостях у своей знакомой в поселке им. Воровского Мензелинского района избили троих сотрудников полиции, прибывших по сообщению о предполагаемом избиении местного жителя. Подсудимые нанесли сотрудникам полиции удары руками по лицу и телу.

Супругов признали виновными в совершении преступления по статье «Применение насилия в отношении представителя власти», женщину осудил на 2 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года, а мужчину — на 1,5 года лишения свободы условно с испытательным сроком на 1,5 года.

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